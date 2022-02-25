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Рецепт дня: як зробити коктейль Молотова

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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25 лютого, 13:08
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Руки геть від України! Ми скажемо всім, хто намагається відібрати у нас свободу та незалежність. Ми надто дорого за неї платимо
Як зробити коктейль Молотова
Як зробити коктейль Молотова / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми сидимо у підвалах та метро, зберігаємо та тисячу разів перечитуємо інформацію про те, як знайти притулок, якщо поряд немає спеціалізованих місць, наші герої віддають свої життя, щоб ворог був якнайдалі від нас… переживаємо за близьких, які намагаються виїхати з міст, шукаємо безпечне місце для дітей, батьків та котів. У грудях до болю стискається крик – ГЕТЬ З УКРАЇНИ ".

Наші воїни борються всіма силами. Генеральний штаб ЗСУ просить нас, громадян України, повідомляти про пересування російських військ.

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Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати оккупанта!

Мирним мешканцям – бути обережними! Не покидати оселі!

Як зробити коктейль Молотова

На жаль, сьогодні цей рецепт має знати кожен. Його опублікували у телеграм-каналі ВРУ.

Як зробити коктейль Молотова
Як зробити коктейль Молотова / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Бережіть себе та близьких. Будьте обережні. Зберігайте спокій.

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Все буде Україна!

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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