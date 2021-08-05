Сім'я з Львівщини підкорює TikTok роликами про життя в селі – як вони їх знімають

Відеоролики у великій родині знімають всі – і дорослі, і діти. Вони просто розповідають про своє життя, а ролики тим часом набирають мільйони переглядів

Сім'я з Львівщини підкорює TikTok роликами про життя в селі / Фото: скриншот

Будинок і двір родини Бовцайлів зі Львівщини можна назвати місцевим TikTok хаусом, як той, що недавно відвідала Тіна Кароль. Бо всі, хто там живе, знімаються в популярній соцмережі. У сім'ї Бовцайлів понад 200 тисяч підписників, а їх відеоролики збирають мільйони переглядів.

Як сім'я почала знімати ролики для TikTok

Все почалося на карантині. Хлопці запропонували 55-річній Марії знятися в ролику.

Жінку запевняли, що ці відео ні сусіди, ні знайомі не побачать, а коли Марія побачила, що ролики дивляться – вже не можна було відступати. Проста жінка з села відразу підірвала Мережу.

Як сім'я розподілила ролі в знімальному процесі для TikTok

Акторами стали Марія і три Володі – син, зять і чоловік, іноді ще й двоє онуків підключаються. Оператор – дочка Ірина. Придумують і публікують ролики кожен день. Знімають життя в селі без прикрашання.

З техніки для зйомок тільки телефон. Реквізит – підручні матеріали.

Слава і гроші від роликів в TikTok

Народна слава у сім'ї вже є. Тому що впізнають сімейство зі Львівщини навіть на морі.

Вони зібрали 14 млн переглядів за останній місяць і 10 тисяч розповсюджень в соцмережі. Але таких сум у сім'ї ще не було.

Хоча, не приховують, що спонсори потроху з'являються. Так один з готелів в Карпатах запросив родину тік-токерів на відпочинок. А заодно і зняти кілька сімейних сцен в готелі.

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