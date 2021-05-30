Дівчинка отримала страшні опіки і ледь не втратила руки через челендж у TikTok (фото)

Юна американка перенесла вже три операції з пересадки шкіри, її чекають ще місяці лікування і реабілітації

Колаж "Сьогодні"

У Сполучених Штатах 13-річна користувачка TikTok отримала опіки третього ступеня і важкі травми руки, шиї і пальців, коли намагалася відтворити відео з додатку, взявши участь у небезпечному челенджі.

Про це повідомила мати дівчинки, передає Mirror.

Зараз Дестіні Крейн з Портленда (штат Орегон) перебуває у реанімації. Її мати розповіла, що 13 травня вона, зачинившись у ванній кімнаті, намагалася за допомогою свічки, запальнички і медичного спирту намалювати фігуру на дзеркалі, а потім підпалити її.

У якусь мить мати підлітка почула вибух і крик про допомогу.

"Я була у вітальні, розмовляла з мамою і почула, як вона викрикнула моє ім'я. Я побігла і відчинила двері ванної, там все горіло і Дестіні була у вогні", – розповіла жінка.

Коли вона знайшла телефон Дестіні, то у TikTok все ще записувалося відео.

Що саме намагалася зробити її дочка, мати змогла зрозуміти з того, що було знайдено у ванній, і з розмов з її друзями.

Дестіні сильно обпекла шию і праву руку і перенесла вже три операції з пересадки шкіри.

За словами матері, дівчинка "жила у TikTok".

Тепер її чекають місяці лікування і реабілітації, щоб відновити рухливість руки, шиї і пальців.

Нагадаємо, у Харкові затримали ютубера Дениса Галагурю, який створив блог "Містер Хам" і знімав відео з нецензурною лайкою на патрульних.

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