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Семья из Львовщины покоряет TikTok роликами о жизни в селе – как они их снимают

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
5 августа, 10:58
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Видеоролики в большой семье снимают все – и взрослые, и дети. Они просто рассказывают о своей жизни, а ролики тем временем набирают миллионы просмотров
Семья из Львовщины покоряет TikTok роликами о жизни в селе
Семья из Львовщины покоряет TikTok роликами о жизни в селе / Фото: скриншот

Дом и двор семьи Бовцайлов со Львовщины можно назвать местным TikTok хаусом, как тот, что недавно посетила Тина Кароль. Ибо все, кто там живет, снимаются в популярной соцсети. У семьи Бовцайлов более 200 тысяч подписчиков, а их видеоролики собирают миллионы просмотров.

Как семья начала снимать ролики для TikTok

Все началось на карантине. Ребята предложили 55-летней Марии сняться в ролике.

Женщину уверяли, что эти видео ни соседи, ни знакомые не увидят, а когда Мария увидела, что ролики смотрят – уже нельзя было отступать. Простая женщина из села сразу подорвала Сеть.

Как семья распределила роли в съемочном процессе для TikTok

Актерами стали Мария и три Володи – сын, зять и муж, иногда еще и двое внуков подключаются. Оператор – дочь Ирина. Придумывают и публикуют ролики каждый день. Снимают жизнь в селе без приукрашиваний.

Из техники для съемок только телефон. Реквизит – подручные материалы.

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Народная слава у семьи уже есть. Потому что узнавали семейство со Львовщины даже на море.

Они собрали 14 млн просмотров за последний месяц и 10 тысяч распространений в соцсети. Но таких сумм у семьи еще не было.

Хотя, не скрывают, что спонсоры понемногу появляются. Так один из отелей в Карпатах пригласил семью тик-токерив на отдых. А заодно и снять несколько семейных сцен в гостинице.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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