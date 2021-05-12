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Фото дня. 200-кілограмові сплячі леви політали на приватному літаку

Сьогодні, 11:36

Зоозахисники вирішили перемістити їх в іншу частину африканського континенту, щоб зупинити інбридинг – розведення, схрещування тварин

Фото: The Daily Mail

Некомерційна організація The Bateleurs, що надає підтримку природоохоронним та екологічним групам, на приватному літаку перевезла через Південну Африку величезних 200-кілограмових левів. В інтернеті опубліковані милі фотографії, на яких звірі смішно сплять у літаку.

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Фото: The Bateleurs

За інформацією видання, три калахарских лева важать 440 фунтів (близько 200 кг) кожен. Їх вирішили перевезти в іншу частину континенту, щоб зупинити інбридинг – розведення, схрещування тварин.

Фото: The Bateleurs

Звірів приспали перед вильотом. На кадрах показано, як деякі з них кумедно висунули язики.

Джерело додало, що тварин перемістили із заповідника Хамаб Калахарі на кордоні Південної Африки та Ботсвани до заповідника Мабула на північ від Преторії.

Нагадаємо, зоопарк похвалився своїми африканськими левами: з'ясувалося, що це собаки. Крім цього, Life Сьогодні писали про депутата Харківської міськради, який задекларував живого лева.

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