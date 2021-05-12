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Фото дня. 200-килограммовые спящие львы полетали на частном самолете

Сегодня, 11:36

Зоозащитники решили переместить их в другую часть африканского континента, чтобы остановить инбридинг – разведение, скрещивание животных

Фото: The Daily Mail

Некоммерческая организация The Bateleurs, оказывающая поддержку природоохранным и экологическим группам, на частном авиалайнере перевезла через Южную Африку огромных 200-килограммовых львов. В интернете опубликованы милые фотографии, на которых звери смешно спят в самолете.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Фото: The Bateleurs

По информации издания, три калахарских льва весят 440 фунтов (около 200 кг) каждый. Их решили переместить в другую часть континента, чтобы остановить инбридинг – разведение, скрещивание животных.

Фото: The Bateleurs

Зверей усыпили перед вылетом. На кадрах показано, как некоторые из них забавно высунули языки.

Источник добавил, что животных отправили из заповедника Хамаб Калахари на границе Южной Африки и Ботсваны в заповедник Мабула к северу от Претории.

Напомним, зоопарк похвастался своими африканскими львами: выяснилось, что это собаки. Кроме этого, Life Сегодня писали о депутате Харьковского горсовета, который задекларировал живого льва.

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