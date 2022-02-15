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На хвилі курйозів: життєві меми піднімуть настрій

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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15 лютого, 08:51
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Смішні меми, які відображають всю сутність самоіронії та прекрасного почуття гумору. Для людей, які вміють сміятися з себе
Смішні меми для гарного настрою
Смішні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм

Вчора ми ділилися курйозними фото котів із Twitter, які готові до трудового тижня. А сьогодні традиційно і вже за звичкою починаємо ваш ранок з приємних і веселих матеріалів, що не обтяжують похмурими думками та негативом.

Скільки б не було навколо злості та печалі, завжди можна знайти привід усміхнутися та відволіктися від неприємних та душевних думок. У сучасному світі інакше просто неможливо вижити. А гумор рятує від будь-яких негараздів щодня.

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Смішні меми для гарного настрою
Смішні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм

Смішні меми для гарного настрою
Смішні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм

Пропонуємо на хвилину відключитись від усього негативного і дратівливого, що щодня вибиває нас з колії, і приділити кілька хвилин на те, щоб налаштуватися на правильний настрій. І нехай він не покине нас до кінця дня як мінімум.

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Смішні меми для гарного настрою
Смішні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм

Смішні меми для гарного настрою
Смішні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм

Ще більше смішних мемів, в яких кожен впізнає себе, дивіться в нашій галереї. А також не забувайте ділитися гумором із своїми друзями.

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Також вам буде смішно від курйозних фото милого чихуахуа Карлоса та його колоритної господині.

Також не пропустіть: якби тварини були людьми. Частина 2: курйозні відео про плани на вихідні наших вихованців.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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