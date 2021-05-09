15 іскрометних мемів про веселі будні типової матері
9 травня відзначаємо День матері. На честь свята Life Сьогодні зібрали найприкольніші меми про матерів. Вам обов'язково сподобається наша добірка!
Уже цієї неділі, 9 травня, відзначатимуть День матері! В Україні, як і в багатьох країнах Європи, а також в Америці, Австралії, Китаї та Японії це свято щорічно випадає на другу неділю травня.
Ідею святкування Дня матері приписують американській активістці Джулії Ворд Гоув, яка опублікувала 1872 року прокламацію Дня матері, а також вчительці з Графтона в Західній Вірджинії – Ганні Джарвіс.
Традиційно цього дня мамам дарують подарунки, листівки і квіти. Life Сьогодні в свою чергу зібрали найприкольніші меми про матерів. Вам обов'язково сподобається!
А ще дивіться ідеї найкращих подарунків на День матері та інші свята травня в нашому календарі і не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям.
1. "Р. С. Массікотте, "Недомальований будинок", 2017. Маркер по латексній фарбі. Подарунок батькам"
2. Чекаю поки моя дитина закінчить розповідати свою історію
3. Мати вдає, що допомагає дитині знайти іграшку, яку вона вже давно викинула
4. Якщо щось виглядає безглуздо, але працює, – це геніально!
5. Мати: "Не розхлюпуй воду у ванній". Дитина:
6. Коли їдеш у справах без дітей. Вперше
7. Коли кілька разів відклала на потім прання
8. Меган і Гаррі після народження дитини. Реальність:
9. У лікарні. Мати: "Нічого не чіпай". Дитина:
10. Діти, коли мати сідає відпочити
11. Мати відкриває пачку цукерок. Дитина:
12. Коли дитина розповідає тобі історію 6 годин поспіль
13. Коли мати дізналася, що лаванда знімає стрес
14. Правда життя
15. Звичайний день матері
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати мамі на свято.
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