15 іскрометних мемів про веселі будні типової матері

9 травня відзначаємо День матері. На честь свята Life Сьогодні зібрали найприкольніші меми про матерів. Вам обов'язково сподобається наша добірка!

Фото: Boredpanda

Уже цієї неділі, 9 травня, відзначатимуть День матері! В Україні, як і в багатьох країнах Європи, а також в Америці, Австралії, Китаї та Японії це свято щорічно випадає на другу неділю травня.

Ідею святкування Дня матері приписують американській активістці Джулії Ворд Гоув, яка опублікувала 1872 року прокламацію Дня матері, а також вчительці з Графтона в Західній Вірджинії – Ганні Джарвіс.

Традиційно цього дня мамам дарують подарунки, листівки і квіти. Life Сьогодні в свою чергу зібрали найприкольніші меми про матерів. Вам обов'язково сподобається!

А ще дивіться ідеї найкращих подарунків на День матері та інші свята травня в нашому календарі і не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям.

1. "Р. С. Массікотте, "Недомальований будинок", 2017. Маркер по латексній фарбі. Подарунок батькам"

Фото: Reddit

2. Чекаю поки моя дитина закінчить розповідати свою історію

Фото: Reddit

3. Мати вдає, що допомагає дитині знайти іграшку, яку вона вже давно викинула

Фото: Reddit

4. Якщо щось виглядає безглуздо, але працює, – це геніально!

Фото: Reddit

5. Мати: "Не розхлюпуй воду у ванній". Дитина:

Фото: Reddit

6. Коли їдеш у справах без дітей. Вперше

Фото: Reddit

7. Коли кілька разів відклала на потім прання

Фото: Reddit

8. Меган і Гаррі після народження дитини. Реальність:

Фото: Reddit

9. У лікарні. Мати: "Нічого не чіпай". Дитина:

Фото: Reddit

10. Діти, коли мати сідає відпочити

Фото: Reddit

11. Мати відкриває пачку цукерок. Дитина:

Фото: Reddit

12. Коли дитина розповідає тобі історію 6 годин поспіль

Фото: Reddit

13. Коли мати дізналася, що лаванда знімає стрес

Фото: Reddit

14. Правда життя

Фото: Reddit

15. Звичайний день матері

Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати мамі на свято.

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