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Разгружаемся после праздников – 10 легких и полезных блюд

Сегодня, 09:00

Все они готовятся из диетического мяса с большим количеством овощей

После обильных застолий организм просто требует легкого и здорового питания. Поэтому нужно включать в рацион больше овощей, полезной сезонной зелени и диетического мяса. В этой подборке – 10 блюд, от салатов до десертов, которые можно смело готовить тем, кто решил немного разгрузиться после праздников.

Салат с творожной заправкой

Фото: instagram.com/nails_studio_hope/

Ингредиенты

  • 1,5 ст. л. – зеленый горошек
  • 1 шт. – соленый огурец
  • 1/2 шт. – свежий огурец
  • 1 шт. – яйцо
  • 40 г – отварная грудка
  • лист салата
  • зелень, соль – по вкусу
  • 1 ч. л. – сыр творожный

Способ приготовления

  1. Порезать все ингредиенты, посолить, добавить зелень.
  2. Заправить творожным сыром.

Пицца-минутка

Фото: instagram.com/stroi_naja/

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт.
  • Творог – 2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Рисовая мука – 4-5 ст. л.
  • Помидор – 1/2 шт.
  • Болгарский перец – 1/2 шт.
  • Зелень – по вкусу
  • Сыр -30 г

Способ приготовления

  1. Смешать муку, яйца, творог – перемешать. Нарезать овощи и зелень, добавить в тесто.
  2. Вылить тесто на сковороду и обжарить с двух сторон 7-10 минут.
  3. Сверху посыпать сыром, накрыть крышкой и готовить еще пару минут.

Рыбная запеканка в духовке

Запеканка из рыбы в духовке
Запеканка из рыбы в духовке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кг рыбы
  • 1 стакан кукурузной крупы
  • 2 стакана воды
  • 1 стакан йогурта
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 70 г моцареллы или твердого сыра
  • Соль, перец – по вкусу
  • Розмарин, тимьян – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кукурузную крупу хорошо промыть.
  2. Рыбное филе порезать средними кусочками.
  3. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
  4. Крупу выложить на дно жаропрочной формы, сверху выложить кусочки рыбы. На рыбу уложить чеснок и лук. Посолить, поперчить. Положить веточки тимьяна и розмарина.
  5. Залить двумя стакана воды и стаканом йогурта.
  6. Сверху выложить кусочки нарезанного или натертого сыра.
  7. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течении 30-35 минут.

Печеночные оладьи

Печеночные оладьи
Печеночные оладьи
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Печень куриная – 200 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Крахмал кукурузный – 1 ч. л.
  • Йогурт – 100 г
  • Петрушка – 1-2 веточки
  • Укроп – 1-2 веточки
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Измельчить печень в блендере, посолить, поперчить, добавить яйцо и кукурузный крахмал.
  2. Все хорошо перемешать и выпекать на антипригарной сковороде без масла, выкладывая печеночную массу ложкой.
  3. Для соуса смешать йогурт, соль, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень.
  4. Подавать печеночные оладьи вместе с йогуртовым соусом.

Запеченное филе индейки

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

  • 1 кг – филе индейки
  • 3 ст. л. – соли
  • 3 зубчика – чеснока

Маринад

  • 2 ст. л. – растительного масла
  • 2 ст. л. – соевого соуса
  • 1 ст. л. – специй итальянские травы
  • 1 ст. л. – карри
  • по 1 ст. л. – горчицы или сметаны
  • молотый перец

Способ приготовления

  1. Соль растворить в воде. Залить ею филе и оставить в холодильнике на 2-3 часа.
  2. Смешать ингредиенты для маринада.
  3. Филе обтереть бумажным полотенцем и в прорезанные отверстия положить чеснок.
  4. Натереть маринадом, закрыть пленкой и поставить в холодильник на сутки.
  5. Выпекать при 200 градусах 25-30 мин.

Крем-суп из кабачков

Суп из кабачков
Суп из кабачков
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2-3 кабачка
  • 1-2 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 120 мл йогурта
  • Растительное масло
  • Соль, черный и душистый перец

Способ приготовления

  1. Кабачки необходимо крупно нарезать и обжарить в сильно разогретой сковороде на растительном масле до румяного цвета, после чего переложить их в кастрюлю.
  2. В той же сковороде обжарить нарезанный картофель с луком и морковью. Переложить овощи к кабачкам.
  3. Добавить в кастрюлю чеснок, томатную пасту, толченый черный и душистый перец. Влить воду, чтобы она покрыла овощи, довести суп до кипения и варить, пока все овощи не станут мягкими.
  4. Измельчить суп блендером, добавить йогурт и соль по вкусу, прогреть все вместе.

Куриный паштет с грецким орехом

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

  • 400 г – отварной курицы
  • 100 г – очищенного грецкого ореха
  • 100 мл – куриного бульона
  • черный молотый перец на кончике ножа
  • 1/4 ч. л – соли
  • зелень

⠀Способ приготовления

  1. Отварить курицу в бульоне со специями.
  2. Измельчить орехи в блендере, добавить порезанную курицу и бульон.
  3. Взбивать до нужной консистенции, добавить зелень.

Запеканка из цветной капусты с помидорами

Запеканка из цветной капусты
Запеканка из цветной капусты
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г цветной капусты
  • 20 мл растительного масла
  • 100 мл молока
  • 1 помидор
  • Щепотка соли
  • 70 г твердого сыра
  • 4 яйца

Способ приготовления

  1. Бланшировать цветную капусту. Для этого ее нужно разделить на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде в течение 5-8 минут.
  2. Несколько маленьких формочек или одну среднюю смазать маслом и выложить цветную капусту.
  3. Положить сверху ломтики помидора.
  4. Залить смесью из яиц, молока и соли.
  5. Присыпать сыром и поставить в духовку на 25-40 минут при температуре 180 °С.
  6. Подавать запеканку горячей, по желанию украсив зеленью.

Куриный рулет в лаваше

Фото: instagram.com/pp_hudeem_prav_ilno/

Ингредиенты

  • Лаваш
  • Куриный фарш – 150 г
  • Твердый сыр – 25 г
  • Шампиньоны – 2 шт.
  • Лук – половинка
  • Яйцо – 1 шт.
  • Йогурт – 2ст. л.
  • Овсяные хлопья – 2 ст. л.
  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Грибы нарезать, сыр натереть, лук нарезать кубикам и перемешать все с фаршем, добавить специи.
  2. Для соуса смешать овсяные хлопья, йогурт, яйцо, хорошо перемешать.
  3. Соусом смазать лаваш, добавить фарш, посыпать тертым сыром и сформировать рулет.
  4. Выпекать при 200 градусах 35 минут.

Яблочный диетический пирог без муки

Фото: instagram.com/blueberrynight__/

Ингредиенты

  • Яйцо – 2 шт.
  • Яблоко – 150 г
  • Отруби – 70 г
  • Мягкий обезжиренный творог – 100 г
  • Подсластитель
  • Корица – по вкусу

Способ приготовления

  1. Отделить белки от желтков. Белки взбить до крутых пиков.
  2. Желтки соединить с остальными ингредиентами (яблоки нарезать на небольшие кубики).
  3. Ввести белки в тесто.
  4. Выпекать в разогретой духовке 30-50 минут при 180 градусах.

Здесь узнаете о 7 продуктах, которые должны быть на кухне здорового человека.

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