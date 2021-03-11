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Як перевірити якість дріжджів і їхню працездатність

Сьогодні, 17:55

Це потрібно робити, щоб не ризикувати своєю випічкою

Могли б ви собі уявити пишну випічку в рецепті якої немає дріжджів? Правильно, це неможливо. Не буде смачного хліба, наприклад, італійської чіабатти, не вдасться спробувати повітряні пампушки до борщу. Саме дріжджі надають хлібу або випічці неймовірну повітряну текстуру. Але перш ніж ви візьметеся щось випікати, переконайтеся, що з вашими дріжджами все гаразд. Нижче знайдете простий спосіб перевірити їхню працездатність.

У нашому березневому календарі знайдете небанальні ідеї для подарунків.

Що знадобиться:

  • вода – 100 мл.
  • дріжджі сухі – 1 ч. л.
  • цукор білий – 1 ч. л.
  • борошно пшеничне – 2 ст. л.

Спосіб перевірки дріжджів

  1. Засипати в миску борошно, цукор, дріжджі, перемішати. Грудочок не має бути.
  2. Налити в суху суміш теплу воду (35-45 градусів), перемішати до однорідності.
  3. Накрити масу серветкою і поставити в сторону.
  4. Через 10 хвилин ви маєте побачити пінисту шапочку з дріжджів, що вирують на поверхні.
  5. Перевірка дріжджів показала, що вони активні, добре працюють і їх можна застосовувати в випічці.

За матеріалами Мashed.com.

Тут дізнаєтеся про головні помилки, через які млинці можуть не вийти.

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