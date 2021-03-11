Як красиво подати млинці на Масницю: 6 красивих варіантів

Млинці мають бути не тільки смачними, а й красивими

Будь-яке свято має бути красивим. Тим паче коли це свято називається Масниця, а головні "дійові особи" – млинці. Якщо ви звикли їх пекти на молоці, то такі млинці – найкращий варіант для різноманітної подачі. Їх можна скрутити в трубочки, зробити з них рулетики-стовпчики або прикрасити решітками із шоколаду і джему. Справа у вашій особистій фантазії та бажанні, ясна річ.

А коли є бажання зробити класний оригінальний подарунок – скористайтеся ідеями нашого березневого календаря свят.

Загорнути в трубочки

Фото: instagram.com/maxon_kr/

І скласти гіркою. Гірка з млинців стійка, а ефект до подачі можна створити за допомогою меду або джему.

Загорнути в трикутники

Фото: instagram.com/kamchatka_repost/

Традиційний спосіб. Але й безумовно безпрограшний. Справа в тому, що такі млинці можна прикрасити яскравими ягодами в цукрі, крапельками меду з корицею. Дрібно нарізаними грибами, якщо не любите солодке.

Прикрасити решіткою з джему

Фото: instagram.com/dom_kyhnya_halal/

Такі млинці дуже симпатичні з подвійною начинкою. Наприклад, сир і ягоди. Прикрасити їх можна тонкою решіткою з варення або згущеного молока за допомогою кондитерського мішка.

Згорнути в рулетики і прикрасити зверху

Млинці з ікрою Фото: Pinterest

Така подача теж може бути. Млинці потрібно згорнути в щільну трубочку, порізати на брусочки і впритул виставити їх один до одного. Прикрасити можна ікрою, м'ясним паштетом або пюре з ягід.

Згорнути в трикутник і прикрасити начинкою

Фото: Depositphotos

Зрозуміло, що начинка може бути як солодкою, так і солоною. Якщо це солодка начинка, то візьміть банан або яблуко. Такий млинець можна прикрасити шоколадом, згущеним молоком, варенням. Для такої подачі млинців із солоною начинкою можна використовувати густий соєвий соус. Або якийсь інший на ваш смак.

Сформувати мішечки з начинками на ваш смак

Фото: instagram.com/monika.ruder/

Найчастіше такий спосіб подачі використовується для ікри, бок немає особливого ризику, що млинець порветься. Якщо використовуватимете, наприклад, грибну начинку, то ваші млинці мають бути щільнішими. Скріплювати – зеленою цибулею. Щільними мають бути млинці, коли ви хочете подавати їх з начинкою з ягід або яблук – їх можна скріпити зубочисткою.

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