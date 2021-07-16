Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Тренд из прошлого

Канны-2021

Заморозка малины

Лайфхаки для трипа

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

3 рецепта холодного кофе, чтобы взбодрить свой завтрак

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
16 июля, 07:01
Копировать ссылку
Приготовьте фраппе, для него обязателен эспрессо, но можно взять и обычный растворимый кофе, для бамбл-кофе нужен апельсиновый сок, желательно фреш, а для глясе понадобится мороженое и немного шоколада
Рецепты холодного кофе к завтраку
Рецепты холодного кофе к завтраку / Фото: freepik.com

Даже если вы скептически относитесь к тому роду напиткам, мол, лучше отлично приготовленного эспрессо ничего не бывает, все же приготовьте их и попробуйте. Холодный кофе с апельсиновым соком или мороженым может взбодрить не хуже классического. Да и жару такие напитки тоже помогут пережить. Если планируете отпуск и думаете, как его провести с пользой, воспользуйтесь идеями из нашего календаря.

Фраппе

Фраппе
Фраппе / Фото: instagram.com/alfreo.caffe/

Ингредиенты

  • кофе (молотый или растворимый) – 2-3 ч. л.;
  • сахар – 2-3 ч. л.;
  • лед – по вкусу;
  • молоко или сливки любой жирности – 150 мл.

Способ приготовления

  1. Приготовить стандартную порцию эспрессо, остудить.
  2. Перелить кофе в емкость, добавить две-три чайные ложки сахара, если пьете с сахаром, тщательно перемешать до появления пены.
  3. В бокал положить несколько кусочков льда, перелить в него кофе.
  4. Добавить сливки по вкусу.

Читайте также:

Бамбл-кофе

Бамбл-кофе
Бамбл-кофе / Фото: instagram.com/ludmila24250/

Ингредиенты

В тренде
  • лед – 5 кубиков;
  • карамельный сироп – 10 мл (по желанию);
  • апельсиновый фреш – 100 мл;
  • эспрессо – 30-35 мл.

Способ приготовления

  1. Сварить эспрессо, остудить.
  2. Остальные ингредиенты перемешать в блендере и перелить в бокал.
  3. Сверху вылить холодный кофе.

Читайте также:

Глясе

Глясе
Глясе / Фото: instagram.com/kleines_kulinarium/

Ингредиенты

  • ванильное мороженое или брикет пломбира – 400 г;
  • г*+отовый кофе без сахара – 400 мл;
  • взбитые сливки, горький шоколад – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Разложить по двум высоким стаканам по 200 г мороженого и залить холодным кофе. Оно будет таять, постепенно cмешиваясь с напитком.
  2. Украсить глясе взбитыми сливками. Сверху натереть немного горького шоколада или украсить какао.

К завтраку можно приготовить гренки с тартаром из лосося, украшенного клубникой.

Здесь узнаете, из какой чашки пить кофе вкуснее.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Сольник звезды
Тина Кароль
16 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Лайфхак дня
Как правильно загадывать желание
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Тильда Суинтон с 23-летней дочерью на красной дорожке

Смотреть
Цитата дня

Он называл себя чуть ли не величайшим продюсером, заявлял, что "сделал" Пугачеву как певицу и благодаря ему она стала звездой. Ерунда! Ее никто не мог "сделать", кроме нее самой, потому что Алла — сильная, самодостаточная личность. Это Стефанович всю жизнь использовал ее имя.

Андрей Разин продюсер
Признание известного продюсера о покойном муже Пугачевой
Шэрон Стоун в платье-букете в Каннах
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Пользоваться зубною нитью
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Куда поехать
Где отдохнуть в Украине, как за границей
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять