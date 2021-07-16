3 рецепта холодного кофе, чтобы взбодрить свой завтрак

Даже если вы скептически относитесь к тому роду напиткам, мол, лучше отлично приготовленного эспрессо ничего не бывает, все же приготовьте их и попробуйте. Холодный кофе с апельсиновым соком или мороженым может взбодрить не хуже классического. Да и жару такие напитки тоже помогут пережить. Если планируете отпуск и думаете, как его провести с пользой, воспользуйтесь идеями из нашего календаря.
Фраппе
Ингредиенты
- кофе (молотый или растворимый) – 2-3 ч. л.;
- сахар – 2-3 ч. л.;
- лед – по вкусу;
- молоко или сливки любой жирности – 150 мл.
Способ приготовления
- Приготовить стандартную порцию эспрессо, остудить.
- Перелить кофе в емкость, добавить две-три чайные ложки сахара, если пьете с сахаром, тщательно перемешать до появления пены.
- В бокал положить несколько кусочков льда, перелить в него кофе.
- Добавить сливки по вкусу.
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Бамбл-кофе
Ингредиенты
- лед – 5 кубиков;
- карамельный сироп – 10 мл (по желанию);
- апельсиновый фреш – 100 мл;
- эспрессо – 30-35 мл.
Способ приготовления
- Сварить эспрессо, остудить.
- Остальные ингредиенты перемешать в блендере и перелить в бокал.
- Сверху вылить холодный кофе.
Глясе
Ингредиенты
- ванильное мороженое или брикет пломбира – 400 г;
- г*+отовый кофе без сахара – 400 мл;
- взбитые сливки, горький шоколад – по вкусу.
Способ приготовления
- Разложить по двум высоким стаканам по 200 г мороженого и залить холодным кофе. Оно будет таять, постепенно cмешиваясь с напитком.
- Украсить глясе взбитыми сливками. Сверху натереть немного горького шоколада или украсить какао.
К завтраку можно приготовить гренки с тартаром из лосося, украшенного клубникой.
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