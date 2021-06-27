Привітання з Днем молоді: прикольні і добрі вірші, картинки і смс

У День молоді 2021 приймайте позитивні і веселі привітання в прозі, віршах, картинках, смс

З Днем молоді / Фото: Pexels

Сьогодні День молоді-2021, який Україна відзначає в останню неділю червня – 27-го числа. Не забудьте привітати своїх друзів і подруг з цим веселим святом. Сьогодні.Lifestyle підготували для вас найкрасивіші і прикольні поздоровлення з Днем молоді в прозі, віршах, малюнках, смс та фото.

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Привітання в День молоді: вірші для друзів

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Я тебе желаю счастья,

Пускай обходят стороной

Все тревоги и ненастья

В молодежный праздник твой,

Здоровья крепкого желаю,

И от души хочу сказать:

Живи, любя и процветая,

Не вздумай даже унывать!

Прикольні картинки з Днем молоді / Фото: Pixabay

З Днем молоді: привітання короткі в прозі

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У День молоді України бажаємо найрадісніших подій у житті! Нехай у вас буде багато приводів для веселощів, нехай у вас виходить реалізувати себе, і нехай всі найкращі мрії здійснюються!

Радісні і прикольні привітання з Днем молоді подрузі

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Живи, танцуй, дыши, пока ты молода,

С Днем молодежи поздравляю!

Хоть знаем мы, что старость – не беда,

Но молодой подольше быть желаю.

Пусть будет жизнь насыщенна, полна,

Сбываются мечты, царит удача,

Ты расцветай, как новая весна,

Душой и сердцем становись богаче!

З Днем молоді: картинки й вірші / Фото: Pixabay

Добрі привітання з Днем молоді з гумором

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День молодежи – праздник всех на свете,

Ведь каждый был когда-то молодым.

Давайте мы сегодня, будто дети,

Все шалости былые повторим.

Имеет право каждый веселиться.

А возраст – лишь вопрос душевных сил.

Сегодня мы намерены забыться

И снова покорить себе весь мир.

Фото и картинки в День молодежи Украины / Фото: Pixabay

Привітання з Днем молоді: прикольні побажання в прозі

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Хто ще молодий, тому море по коліно, він поки нічого не боїться і все ще вірить у мрію. Нехай ця віра живе доти, доки мрія збудеться – адже відомо, що мрії – це погляд оптиміста в майбутнє.

Позитивні привітання з Днем молоді України

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Пусть живет молодежь Украины

Очень весело, ярко, счастливо,

Всегда будьте дружны и едины,

Пожелать вам хочу позитива!



Всем, кто юн и, конечно же, молод,

Я желаю от жизни брать все!

Пусть для счастья всегда будет повод,

Каждый миг пусть вам радость несет!

Красиві фото та картинки з Днем молоді / Фото: Pixabay

Найкращі привітання з Днем молоді в прозі

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Вітаю вас з Днем молоді України і бажаю бадьорості духу, сили в тілі, веселощів, радості, захопленості, життєрадісності, наснаги та впевненості у завтрашньому дні! Нехай молодість ніколи не закінчується, нехай найяскравіші роки життя будуть наповнені мріями, великими досягненнями, успішними днями і неймовірним відчуттям щастя.

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