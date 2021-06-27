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Привітання з Днем молоді: прикольні і добрі вірші, картинки і смс

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 червня, 11:44
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У День молоді 2021 приймайте позитивні і веселі привітання в прозі, віршах, картинках, смс
З Днем молоді
З Днем молоді / Фото: Pexels

Сьогодні День молоді-2021, який Україна відзначає в останню неділю червня – 27-го числа. Не забудьте привітати своїх друзів і подруг з цим веселим святом. Сьогодні.Lifestyle підготували для вас найкрасивіші і прикольні поздоровлення з Днем молоді в прозі, віршах, малюнках, смс та фото.

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Привітання в День молоді: вірші для друзів

***

Я тебе желаю счастья,
Пускай обходят стороной
Все тревоги и ненастья
В молодежный праздник твой,

Здоровья крепкого желаю,
И от души хочу сказать:
Живи, любя и процветая,
Не вздумай даже унывать!

Прикольні картинки з Днем молоді
Прикольні картинки з Днем молоді / Фото: Pixabay

З Днем молоді: привітання короткі в прозі

***

У День молоді України бажаємо найрадісніших подій у житті! Нехай у вас буде багато приводів для веселощів, нехай у вас виходить реалізувати себе, і нехай всі найкращі мрії здійснюються!

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Радісні і прикольні привітання з Днем молоді подрузі

***

Живи, танцуй, дыши, пока ты молода,
С Днем молодежи поздравляю!
Хоть знаем мы, что старость – не беда,
Но молодой подольше быть желаю.

Пусть будет жизнь насыщенна, полна,
Сбываются мечты, царит удача,
Ты расцветай, как новая весна,
Душой и сердцем становись богаче!

З Днем молоді: картинки й вірші
З Днем молоді: картинки й вірші / Фото: Pixabay

Добрі привітання з Днем молоді з гумором

***

День молодежи – праздник всех на свете,
Ведь каждый был когда-то молодым.
Давайте мы сегодня, будто дети,
Все шалости былые повторим.

Имеет право каждый веселиться.
А возраст – лишь вопрос душевных сил.
Сегодня мы намерены забыться
И снова покорить себе весь мир.

Фото и картинки в День молодежи Украины
Фото и картинки в День молодежи Украины / Фото: Pixabay

Привітання з Днем молоді: прикольні побажання в прозі

***

Хто ще молодий, тому море по коліно, він поки нічого не боїться і все ще вірить у мрію. Нехай ця віра живе доти, доки мрія збудеться – адже відомо, що мрії – це погляд оптиміста в майбутнє.

Позитивні привітання з Днем молоді України

***

Пусть живет молодежь Украины
Очень весело, ярко, счастливо,
Всегда будьте дружны и едины,
Пожелать вам хочу позитива!

Всем, кто юн и, конечно же, молод,
Я желаю от жизни брать все!
Пусть для счастья всегда будет повод,
Каждый миг пусть вам радость несет!

Красиві фото та картинки з Днем молоді
Красиві фото та картинки з Днем молоді / Фото: Pixabay

Найкращі привітання з Днем молоді в прозі

***

Вітаю вас з Днем молоді України і бажаю бадьорості духу, сили в тілі, веселощів, радості, захопленості, життєрадісності, наснаги та впевненості у завтрашньому дні! Нехай молодість ніколи не закінчується, нехай найяскравіші роки життя будуть наповнені мріями, великими досягненнями, успішними днями і неймовірним відчуттям щастя.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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