Привітання з Днем молоді: прикольні і добрі вірші, картинки і смс

Сьогодні День молоді-2021, який Україна відзначає в останню неділю червня – 27-го числа. Не забудьте привітати своїх друзів і подруг з цим веселим святом. Сьогодні.Lifestyle підготували для вас найкрасивіші і прикольні поздоровлення з Днем молоді в прозі, віршах, малюнках, смс та фото.
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Випускний-2021: привітання у прозі та листівки
Привітання в День молоді: вірші для друзів
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Я тебе желаю счастья,
Пускай обходят стороной
Все тревоги и ненастья
В молодежный праздник твой,
Здоровья крепкого желаю,
И от души хочу сказать:
Живи, любя и процветая,
Не вздумай даже унывать!
З Днем молоді: привітання короткі в прозі
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У День молоді України бажаємо найрадісніших подій у житті! Нехай у вас буде багато приводів для веселощів, нехай у вас виходить реалізувати себе, і нехай всі найкращі мрії здійснюються!
З Днем молоді-2021: картинки, короткі привітання і смс
Радісні і прикольні привітання з Днем молоді подрузі
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Живи, танцуй, дыши, пока ты молода,
С Днем молодежи поздравляю!
Хоть знаем мы, что старость – не беда,
Но молодой подольше быть желаю.
Пусть будет жизнь насыщенна, полна,
Сбываются мечты, царит удача,
Ты расцветай, как новая весна,
Душой и сердцем становись богаче!
Добрі привітання з Днем молоді з гумором
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День молодежи – праздник всех на свете,
Ведь каждый был когда-то молодым.
Давайте мы сегодня, будто дети,
Все шалости былые повторим.
Имеет право каждый веселиться.
А возраст – лишь вопрос душевных сил.
Сегодня мы намерены забыться
И снова покорить себе весь мир.
Привітання з Днем молоді: прикольні побажання в прозі
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Хто ще молодий, тому море по коліно, він поки нічого не боїться і все ще вірить у мрію. Нехай ця віра живе доти, доки мрія збудеться – адже відомо, що мрії – це погляд оптиміста в майбутнє.
Позитивні привітання з Днем молоді України
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Пусть живет молодежь Украины
Очень весело, ярко, счастливо,
Всегда будьте дружны и едины,
Пожелать вам хочу позитива!
Всем, кто юн и, конечно же, молод,
Я желаю от жизни брать все!
Пусть для счастья всегда будет повод,
Каждый миг пусть вам радость несет!
Найкращі привітання з Днем молоді в прозі
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Вітаю вас з Днем молоді України і бажаю бадьорості духу, сили в тілі, веселощів, радості, захопленості, життєрадісності, наснаги та впевненості у завтрашньому дні! Нехай молодість ніколи не закінчується, нехай найяскравіші роки життя будуть наповнені мріями, великими досягненнями, успішними днями і неймовірним відчуттям щастя.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
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