Эксклюзивные открытки с Днем Конституции Украины: поздравления и стихи

Сегодня, 28 июня, наступил государственный праздник – День Конституции Украины. Это значимая для всех украинцев дата, когда был принят главный закон нашей страны. Life Сегодня подготовили для вас эффектные, нарядные, яркие открытки, поздравления, картинки и стихи с Днем Конституции Украины, которые вы можете отправить всем друзьям и близким людям в праздник.
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С Днем Конституции Украины: короткие поздравления в стихах
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С Днем Конституции страны!
Нам все проблемы не страшны.
Желаем мира и здоровья,
Не унывать и не страдать,
Сердца пусть полнятся любовью,
Так будем жить и процветать!
Поздравления с Днем Конституции для друзей и коллег своими словами
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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по совести, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе каждого гражданина – покой и радость.
День Конституции Украины: душевные стихи в праздник
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Оставь проблемы и заботы,
Для огорчений нет причины –
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.
Сегодня весь народ ликует
И празднует, и веселится,
Закон сегодня торжествует,
Кругом улыбчивые лица.
Тебе желаю процветания,
Гордиться Родиной большою,
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.
Наилучшие пожелания в День Конституции Украины-2021 в прозе
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Поздравляю с важным государственным праздником – Днем Конституции Украины! Желаю мира и процветания твоей родной стране, в которой ты всегда будешь чувствовать себя уверенным, востребованным, полноправным, творческим и счастливым человеком!
С Днем Конституции Украины: торжественные поздравления с государственным праздником
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Конституция хранит права и свободу своих граждан, суверенность и целостность границ нашей державы – Украины. Пусть во всех уголках нашей родной страны царит мир, спокойствие и справедливость. Сбережем же наш Закон ради беззаботной и радостной жизни каждого украинца!
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