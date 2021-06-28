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Эксклюзивные открытки с Днем Конституции Украины: поздравления и стихи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 июня, 05:10
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Поздравляем с Днем Конституции Украины-2021: наилучшие пожелания, открытки и картинки
День Конституции Украины: картинки и поздравления
День Конституции Украины: картинки и поздравления / Фото: Depositphotos

Сегодня, 28 июня, наступил государственный праздник – День Конституции Украины. Это значимая для всех украинцев дата, когда был принят главный закон нашей страны. Life Сегодня подготовили для вас эффектные, нарядные, яркие открытки, поздравления, картинки и стихи с Днем Конституции Украины, которые вы можете отправить всем друзьям и близким людям в праздник.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

С Днем Конституции Украины: короткие поздравления в стихах

***

С Днем Конституции страны!
Нам все проблемы не страшны.
Желаем мира и здоровья,
Не унывать и не страдать,
Сердца пусть полнятся любовью,
Так будем жить и процветать!

С Днем Конституции Украины
С Днем Конституции Украины / Фото: Pixabay

Поздравления с Днем Конституции для друзей и коллег своими словами

***

Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по совести, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе каждого гражданина – покой и радость.

С Днем Конституции Украины
С Днем Конституции Украины / Фото: Pixabay

День Конституции Украины: душевные стихи в праздник

***

Оставь проблемы и заботы,
Для огорчений нет причины –
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.

Сегодня весь народ ликует
И празднует, и веселится,
Закон сегодня торжествует,
Кругом улыбчивые лица.

Тебе желаю процветания,
Гордиться Родиной большою,
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.

С Днем Конституции Украины
С Днем Конституции Украины / Фото: Pixabay

Наилучшие пожелания в День Конституции Украины-2021 в прозе

***

Поздравляю с важным государственным праздником – Днем Конституции Украины! Желаю мира и процветания твоей родной стране, в которой ты всегда будешь чувствовать себя уверенным, востребованным, полноправным, творческим и счастливым человеком!

С Днем Конституции Украины
С Днем Конституции Украины / Фото: Pixabay

С Днем Конституции Украины: торжественные поздравления с государственным праздником

***

Конституция хранит права и свободу своих граждан, суверенность и целостность границ нашей державы – Украины. Пусть во всех уголках нашей родной страны царит мир, спокойствие и справедливость. Сбережем же наш Закон ради беззаботной и радостной жизни каждого украинца!

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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