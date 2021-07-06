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День поцілунку-2021: картинки і листівки до свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 липня, 05:05
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Ми зібрали для вас найкрасивіші привітання з Днем поцілунку 6 липня
День поцілунку 2021 відзначаємо 6 липня
День поцілунку 2021 відзначаємо 6 липня / Фото: Pexels

Сьогодні, 6 липня, відзначається Всесвітній день поцілунку у 2021 році. Це неофіційне міжнародне свято, що проводиться ентузіастами у більш ніж 60 країнах світу.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Life Сьогодні зібрали найцікавіші, прикольні та оригінальні привітання з Днем поцілунку: кумедні картинки і листівки, а також короткі побажання, смс-повідомлення й вірші.

День поцілунку-2021: листівки і картинки

***

Они случаются с любимыми,
И с родственниками, друзьями
Без поцелуев не любили мы,
И нас целуют, и мы сами,
И с этим праздником волшебным
Вы прочитайте поздравок –
Поцеловать Вас и поздравить
Любимый человек чтоб мог.

З Днем поцілунку
З Днем поцілунку / Фото: bonnycards

День поцілунку: ефектні листівки, картинки і привітання

***

Ах, сколько слов о поцелуе
В душе мы бережно храним,
Он нежный, легкий и воздушный,
Любовной негою томим.
Он примиряет и скрепляет,
Надежду, счастье обещает,
В веках поэтами воспет,
И слаще в мире его нет!

З Днем поцілунку
З Днем поцілунку / Фото: bonnycards

Зі Всесвітнім днем поцілунку: привітання у віршах

***

Сегодня Всемирный день поцелуя,
И я поздравляю тебя, конечно, целуя.
Давай с тобою целоваться весь день,
Нам с тобою это будет не лень.
И отметим это праздник с тобой вместе,
Ведь нам вдвоем никогда не будет тесно.
Подарок я тебе в форме сердца подарю,
И колечко миленькое тебе куплю.

З Днем поцілунку
З Днем поцілунку / Фото: bonnycards

З Днем поцілунків: романтичні побажання у віршах

***

День поцелуя среди лета,
Наверно все не просто так
Целуйтесь ныне от рассвета
Ваш поцелуй развеет мрак.
Целуйтесь нежно и со страстью,
Друг другом упивайтесь Вы,
Сегодня праздник поцелуя,
Сегодня праздник красоты.
И поцелуй свой растяните
На многие многие лета,
Всегда друг друга Вы любите,
Не унывает пусть душа.

З Днем поцілунку
З Днем поцілунку / Фото: bonnycards

Найкращі привітання у День поцілунку рідним і близьким

***

В этот день, в этот праздник, в день поцелуя,
Поцелуйте родных и близких своих,
Поцелуйте любимых, любовь им даруя,
Разделив счастье и радость свою на двоих.
Пусть уста любимых будут сладки как мед
И в душе пусть не будет и намека на лед,
Пусть весь день улыбка не сходит с лица
И пускай поцелуям не будет конца.

День поцілунку
День поцілунку / Фото: Pixabay

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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