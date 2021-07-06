День поцілунку-2021: картинки і листівки до свята

Сьогодні, 6 липня, відзначається Всесвітній день поцілунку у 2021 році. Це неофіційне міжнародне свято, що проводиться ентузіастами у більш ніж 60 країнах світу.
А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
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Life Сьогодні зібрали найцікавіші, прикольні та оригінальні привітання з Днем поцілунку: кумедні картинки і листівки, а також короткі побажання, смс-повідомлення й вірші.
День поцілунку-2021: листівки і картинки
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Они случаются с любимыми,
И с родственниками, друзьями
Без поцелуев не любили мы,
И нас целуют, и мы сами,
И с этим праздником волшебным
Вы прочитайте поздравок –
Поцеловать Вас и поздравить
Любимый человек чтоб мог.
День поцілунку: ефектні листівки, картинки і привітання
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Ах, сколько слов о поцелуе
В душе мы бережно храним,
Он нежный, легкий и воздушный,
Любовной негою томим.
Он примиряет и скрепляет,
Надежду, счастье обещает,
В веках поэтами воспет,
И слаще в мире его нет!
Зі Всесвітнім днем поцілунку: привітання у віршах
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Сегодня Всемирный день поцелуя,
И я поздравляю тебя, конечно, целуя.
Давай с тобою целоваться весь день,
Нам с тобою это будет не лень.
И отметим это праздник с тобой вместе,
Ведь нам вдвоем никогда не будет тесно.
Подарок я тебе в форме сердца подарю,
И колечко миленькое тебе куплю.
З Днем поцілунків: романтичні побажання у віршах
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День поцелуя среди лета,
Наверно все не просто так
Целуйтесь ныне от рассвета
Ваш поцелуй развеет мрак.
Целуйтесь нежно и со страстью,
Друг другом упивайтесь Вы,
Сегодня праздник поцелуя,
Сегодня праздник красоты.
И поцелуй свой растяните
На многие многие лета,
Всегда друг друга Вы любите,
Не унывает пусть душа.
Найкращі привітання у День поцілунку рідним і близьким
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В этот день, в этот праздник, в день поцелуя,
Поцелуйте родных и близких своих,
Поцелуйте любимых, любовь им даруя,
Разделив счастье и радость свою на двоих.
Пусть уста любимых будут сладки как мед
И в душе пусть не будет и намека на лед,
Пусть весь день улыбка не сходит с лица
И пускай поцелуям не будет конца.
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