День поцілунку-2021: картинки і листівки до свята

Ми зібрали для вас найкрасивіші привітання з Днем поцілунку 6 липня

День поцілунку 2021 відзначаємо 6 липня / Фото: Pexels

Сьогодні, 6 липня, відзначається Всесвітній день поцілунку у 2021 році. Це неофіційне міжнародне свято, що проводиться ентузіастами у більш ніж 60 країнах світу.

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Life Сьогодні зібрали найцікавіші, прикольні та оригінальні привітання з Днем поцілунку: кумедні картинки і листівки, а також короткі побажання, смс-повідомлення й вірші.

День поцілунку-2021: листівки і картинки

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Они случаются с любимыми,

И с родственниками, друзьями

Без поцелуев не любили мы,

И нас целуют, и мы сами,

И с этим праздником волшебным

Вы прочитайте поздравок –

Поцеловать Вас и поздравить

Любимый человек чтоб мог.

З Днем поцілунку / Фото: bonnycards

День поцілунку: ефектні листівки, картинки і привітання

***

Ах, сколько слов о поцелуе

В душе мы бережно храним,

Он нежный, легкий и воздушный,

Любовной негою томим.

Он примиряет и скрепляет,

Надежду, счастье обещает,

В веках поэтами воспет,

И слаще в мире его нет!

З Днем поцілунку / Фото: bonnycards

Зі Всесвітнім днем поцілунку: привітання у віршах

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Сегодня Всемирный день поцелуя,

И я поздравляю тебя, конечно, целуя.

Давай с тобою целоваться весь день,

Нам с тобою это будет не лень.

И отметим это праздник с тобой вместе,

Ведь нам вдвоем никогда не будет тесно.

Подарок я тебе в форме сердца подарю,

И колечко миленькое тебе куплю.

З Днем поцілунку / Фото: bonnycards

З Днем поцілунків: романтичні побажання у віршах

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День поцелуя среди лета,

Наверно все не просто так

Целуйтесь ныне от рассвета

Ваш поцелуй развеет мрак.

Целуйтесь нежно и со страстью,

Друг другом упивайтесь Вы,

Сегодня праздник поцелуя,

Сегодня праздник красоты.

И поцелуй свой растяните

На многие многие лета,

Всегда друг друга Вы любите,

Не унывает пусть душа.

З Днем поцілунку / Фото: bonnycards

Найкращі привітання у День поцілунку рідним і близьким

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В этот день, в этот праздник, в день поцелуя,

Поцелуйте родных и близких своих,

Поцелуйте любимых, любовь им даруя,

Разделив счастье и радость свою на двоих.

Пусть уста любимых будут сладки как мед

И в душе пусть не будет и намека на лед,

Пусть весь день улыбка не сходит с лица

И пускай поцелуям не будет конца.

День поцілунку / Фото: Pixabay

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