День поцелуя-2021: картинки и открытки к празднику

Мы собрали для вас самые красивые поздравления с Днем поцелуя 6 июля

День поцелуя 2021 отмечаем 6 июля / Фото: Pexels

Сегодня, 6 июля, отмечается Всемирный день поцелуя в 2021 году. Это неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня собрали самые интересные, прикольные и оригинальные поздравления с Днем поцелуя: забавные картинки и открытки, а также короткие пожелания, смс-сообщения и стихи.

День поцелуя-2021: открытки и картинки

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Они случаются с любимыми,

И с родственниками, друзьями

Без поцелуев не любили мы,

И нас целуют, и мы сами,

И с этим праздником волшебным

Вы прочитайте поздравок –

Поцеловать вас и поздравить

Любимый человек чтоб мог.

С Днем поцелуя / Фото: bonnycards

День поцелуя: эффектные открытки, картинки и поздравления

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Ах, сколько слов о поцелуе

В душе мы бережно храним,

Он нежный, легкий и воздушный,

Любовной негою томим.

Он примиряет и скрепляет,

Надежду, счастье обещает,

В веках поэтами воспет,

И слаще в мире его нет!

С Днем поцелуя / Фото: bonnycards

Со Всемирным днем поцелуя: поздравления в стихах

***

Сегодня Всемирный день поцелуя,

И я поздравляю тебя, конечно, целуя.

Давай с тобою целоваться весь день,

Нам с тобою это будет не лень.

И отметим это праздник с тобой вместе,

Ведь нам вдвоем никогда не будет тесно.

Подарок я тебе в форме сердца подарю,

И колечко миленькое тебе куплю.

С Днем поцелуя / Фото: bonnycards

С Днем поцелуев: романтические пожелания в стихах

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День поцелуя среди лета,

Наверно все не просто так

Целуйтесь ныне от рассвета

Ваш поцелуй развеет мрак.

Целуйтесь нежно и со страстью,

Друг другом упивайтесь Вы,

Сегодня праздник поцелуя,

Сегодня праздник красоты.

И поцелуй свой растяните

На многие многие лета,

Всегда друг друга Вы любите,

Не унывает пусть душа.

С Днем поцелуя / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления в День поцелуя родным и близким

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В этот день, в этот праздник, в день поцелуя,

Поцелуйте родных и близких своих,

Поцелуйте любимых, любовь им даруя,

Разделив счастье и радость свою на двоих.

Пусть уста любимых будут сладки как мед

И в душе пусть не будет и намека на лед,

Пусть весь день улыбка не сходит с лица

И пускай поцелуям не будет конца.

День поцелуя / Фото: Pixabay

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