День поцелуя-2021: картинки и открытки к празднику

Сегодня, 6 июля, отмечается Всемирный день поцелуя в 2021 году. Это неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира.
А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
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Life Сегодня собрали самые интересные, прикольные и оригинальные поздравления с Днем поцелуя: забавные картинки и открытки, а также короткие пожелания, смс-сообщения и стихи.
День поцелуя-2021: открытки и картинки
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Они случаются с любимыми,
И с родственниками, друзьями
Без поцелуев не любили мы,
И нас целуют, и мы сами,
И с этим праздником волшебным
Вы прочитайте поздравок –
Поцеловать вас и поздравить
Любимый человек чтоб мог.
День поцелуя: эффектные открытки, картинки и поздравления
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Ах, сколько слов о поцелуе
В душе мы бережно храним,
Он нежный, легкий и воздушный,
Любовной негою томим.
Он примиряет и скрепляет,
Надежду, счастье обещает,
В веках поэтами воспет,
И слаще в мире его нет!
Со Всемирным днем поцелуя: поздравления в стихах
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Сегодня Всемирный день поцелуя,
И я поздравляю тебя, конечно, целуя.
Давай с тобою целоваться весь день,
Нам с тобою это будет не лень.
И отметим это праздник с тобой вместе,
Ведь нам вдвоем никогда не будет тесно.
Подарок я тебе в форме сердца подарю,
И колечко миленькое тебе куплю.
С Днем поцелуев: романтические пожелания в стихах
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День поцелуя среди лета,
Наверно все не просто так
Целуйтесь ныне от рассвета
Ваш поцелуй развеет мрак.
Целуйтесь нежно и со страстью,
Друг другом упивайтесь Вы,
Сегодня праздник поцелуя,
Сегодня праздник красоты.
И поцелуй свой растяните
На многие многие лета,
Всегда друг друга Вы любите,
Не унывает пусть душа.
Лучшие поздравления в День поцелуя родным и близким
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В этот день, в этот праздник, в день поцелуя,
Поцелуйте родных и близких своих,
Поцелуйте любимых, любовь им даруя,
Разделив счастье и радость свою на двоих.
Пусть уста любимых будут сладки как мед
И в душе пусть не будет и намека на лед,
Пусть весь день улыбка не сходит с лица
И пускай поцелуям не будет конца.
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