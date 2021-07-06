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День поцелуя-2021: картинки и открытки к празднику

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 июля, 05:05
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Мы собрали для вас самые красивые поздравления с Днем поцелуя 6 июля
День поцелуя 2021 отмечаем 6 июля
День поцелуя 2021 отмечаем 6 июля / Фото: Pexels

Сегодня, 6 июля, отмечается Всемирный день поцелуя в 2021 году. Это неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня собрали самые интересные, прикольные и оригинальные поздравления с Днем поцелуя: забавные картинки и открытки, а также короткие пожелания, смс-сообщения и стихи.

День поцелуя-2021: открытки и картинки

***

Они случаются с любимыми,
И с родственниками, друзьями
Без поцелуев не любили мы,
И нас целуют, и мы сами,
И с этим праздником волшебным
Вы прочитайте поздравок –
Поцеловать вас и поздравить
Любимый человек чтоб мог.

С Днем поцелуя
С Днем поцелуя / Фото: bonnycards

День поцелуя: эффектные открытки, картинки и поздравления

***

Ах, сколько слов о поцелуе
В душе мы бережно храним,
Он нежный, легкий и воздушный,
Любовной негою томим.
Он примиряет и скрепляет,
Надежду, счастье обещает,
В веках поэтами воспет,
И слаще в мире его нет!

С Днем поцелуя
С Днем поцелуя / Фото: bonnycards

Со Всемирным днем поцелуя: поздравления в стихах

***

Сегодня Всемирный день поцелуя,
И я поздравляю тебя, конечно, целуя.
Давай с тобою целоваться весь день,
Нам с тобою это будет не лень.
И отметим это праздник с тобой вместе,
Ведь нам вдвоем никогда не будет тесно.
Подарок я тебе в форме сердца подарю,
И колечко миленькое тебе куплю.

С Днем поцелуя
С Днем поцелуя / Фото: bonnycards

С Днем поцелуев: романтические пожелания в стихах

***

День поцелуя среди лета,
Наверно все не просто так
Целуйтесь ныне от рассвета
Ваш поцелуй развеет мрак.
Целуйтесь нежно и со страстью,
Друг другом упивайтесь Вы,
Сегодня праздник поцелуя,
Сегодня праздник красоты.
И поцелуй свой растяните
На многие многие лета,
Всегда друг друга Вы любите,
Не унывает пусть душа.

С Днем поцелуя
С Днем поцелуя / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления в День поцелуя родным и близким

***

В этот день, в этот праздник, в день поцелуя,
Поцелуйте родных и близких своих,
Поцелуйте любимых, любовь им даруя,
Разделив счастье и радость свою на двоих.
Пусть уста любимых будут сладки как мед
И в душе пусть не будет и намека на лед,
Пусть весь день улыбка не сходит с лица
И пускай поцелуям не будет конца.

День поцелуя
День поцелуя / Фото: Pixabay

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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