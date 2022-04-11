Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Меми про росіян

Історія Гімну України

Весняна алергія

Скандал із Тищенком

Українці у Польщі

Зеленська про чоловіка
СЬОГОДНІ Life Здорово

Чому випадає волосся під час війни і що з цим робити – порада експерта

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 квітня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Різке випадіння волосся пов'язане не тільки зі стресом, локони можуть постраждати через дефіцит вітамінів або неправильний догляд. Також важливо не забувати мити голову
Під час війни з Росією у багатьох стало випадати волосся, але проблема може бути не тільки у стресі
Під час війни з Росією у багатьох стало випадати волосся, але проблема може бути не тільки у стресі / Фото: www.dw.com, freepik.com

Багато людей, особливо жінки почали скаржитися на різке випадання волосся: проблема особливо стала помітна зараз, під час війни із Росією. Чому саме зараз почалися проблеми з волоссям і як повернути в норму ваші локони – порадами поділився лікар-дерматолог, трихолог, спеціаліст з хірургічного відновлення волосся, засновник Khobzei Clinic Кузьма Хобзей.

Чому взагалі різко випадає волосся

Волосся починає різко випадати не тому, що вчора ви пережили стрес, а сьогодні ваші локони так відреагували. Тобто списувати різке випадання волосся лише на війну – не коректно. Від виникнення проблеми до початку різкого випадання проходить загалом 3 місяці.

Реклама

При черговому миття волосся, яке відбувається рідко, складається враження, що волосся випадає втричі сильніше
При черговому миття волосся, яке відбувається рідко, складається враження, що волосся випадає втричі сильніше / Фото: stocksnap.io

Тому згадайте, що сталося три місяці тому – ви могли перехворіти на ковід, сіли на жорстку дієту тощо. Випадання волосся, пов'язане саме з війною та спричиненим нею стресом, може початися наприкінці травня. Зараз ми часто не маємо змоги вчасно помити голову. Тому за чергового миття волосся, яке відбувається рідко, створюється враження, що волосся випадає втричі сильніше.

Як запобігти випаданню волосся і зберегти локони

Якщо ви у відносній безпеці, то продовжуйте доглядати волосся так, як ви це робили до війни. Мити голову потрібно регулярно навіть якщо ви в стресі і не хочеться: якщо шкіра голови жирна, схильна до себореї, то накопичуватиметься шкірне сало, з'являтиметься лупа або себорейний дерматит.

Реклама

А ще з чистою головою людина краще почувається у ці складні часи – про це говорять багато психологів. Щоб зберегти волосся здоровим і красивим, важливо справлятися зі стресом, добре харчуватися та підтримувати здоров'я в цілому. А не тільки правильно доглядати локони.

З чистою головою людина краще почувається в ці складні часи – про це говорять багато психологів
З чистою головою людина краще почувається в ці складні часи – про це говорять багато психологів / Фото: Depositphotos

Ті, хто в безпеці – робіть те, що працювало у мирний час: повноцінно харчуйтесь, дбайте про достатній сон та свій психоемоційний стан. Пам'ятайте, що волосся – орган, який може служити індикатором та показувати: організм у стресі, щось не так, можливі проблеми.

Реклама

Чи потрібно міняти шампунь та бальзам для догляду за волоссям у воєнний час? Чому зараз волосся швидше жирніє? Чи може випадання волосся бути ознакою захворювання і якого – пам'ятку, як врятувати ваше волосся у воєнний час, читайте на vogue.ua.

Тому дізнайтесь, як налагодити харчування та зберігати спокій у воєнний час.

А ще заспокоїтись без таблеток допоможуть ТОП-10 седативних засобів від самої природи.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Коли краще покинути свій будинок
Поради експертів
Варто знати
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен знати кожен
Історія порятунку
Читати
Мода та війна
Андре Тан запустив sustainable-бренд одягу
Дивитись!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти