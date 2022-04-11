Чому випадає волосся під час війни і що з цим робити – порада експерта

Різке випадіння волосся пов'язане не тільки зі стресом, локони можуть постраждати через дефіцит вітамінів або неправильний догляд. Також важливо не забувати мити голову

Під час війни з Росією у багатьох стало випадати волосся, але проблема може бути не тільки у стресі / Фото: www.dw.com, freepik.com

Багато людей, особливо жінки почали скаржитися на різке випадання волосся: проблема особливо стала помітна зараз, під час війни із Росією. Чому саме зараз почалися проблеми з волоссям і як повернути в норму ваші локони – порадами поділився лікар-дерматолог, трихолог, спеціаліст з хірургічного відновлення волосся, засновник Khobzei Clinic Кузьма Хобзей.

Чому взагалі різко випадає волосся

Волосся починає різко випадати не тому, що вчора ви пережили стрес, а сьогодні ваші локони так відреагували. Тобто списувати різке випадання волосся лише на війну – не коректно. Від виникнення проблеми до початку різкого випадання проходить загалом 3 місяці.

Реклама

При черговому миття волосся, яке відбувається рідко, складається враження, що волосся випадає втричі сильніше / Фото: stocksnap.io

Тому згадайте, що сталося три місяці тому – ви могли перехворіти на ковід, сіли на жорстку дієту тощо. Випадання волосся, пов'язане саме з війною та спричиненим нею стресом, може початися наприкінці травня. Зараз ми часто не маємо змоги вчасно помити голову. Тому за чергового миття волосся, яке відбувається рідко, створюється враження, що волосся випадає втричі сильніше.

Як запобігти випаданню волосся і зберегти локони

Якщо ви у відносній безпеці, то продовжуйте доглядати волосся так, як ви це робили до війни. Мити голову потрібно регулярно навіть якщо ви в стресі і не хочеться: якщо шкіра голови жирна, схильна до себореї, то накопичуватиметься шкірне сало, з'являтиметься лупа або себорейний дерматит.

Реклама

А ще з чистою головою людина краще почувається у ці складні часи – про це говорять багато психологів. Щоб зберегти волосся здоровим і красивим, важливо справлятися зі стресом, добре харчуватися та підтримувати здоров'я в цілому. А не тільки правильно доглядати локони.

З чистою головою людина краще почувається в ці складні часи – про це говорять багато психологів / Фото: Depositphotos

Ті, хто в безпеці – робіть те, що працювало у мирний час: повноцінно харчуйтесь, дбайте про достатній сон та свій психоемоційний стан. Пам'ятайте, що волосся – орган, який може служити індикатором та показувати: організм у стресі, щось не так, можливі проблеми.

Реклама

Чи потрібно міняти шампунь та бальзам для догляду за волоссям у воєнний час? Чому зараз волосся швидше жирніє? Чи може випадання волосся бути ознакою захворювання і якого – пам'ятку, як врятувати ваше волосся у воєнний час, читайте на vogue.ua.

Тому дізнайтесь, як налагодити харчування та зберігати спокій у воєнний час.

А ще заспокоїтись без таблеток допоможуть ТОП-10 седативних засобів від самої природи.