Новый вирус атакует Европу и мир – чем опасна оспа обезьян и как не заболеть

Оспа обезьян менее заразна, чем коронавирус, похожа на ветрянку и передается при контакте с больными людьми или укусах животных. Как распознать болезнь – в статье

Новый вирус оспы обезьян атакует Европу и мир, но для людей болезнь не так опасна и протекает легко / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Редкая вирусная болезнь, похожая по симптоматике на давно забытую человечеством натуральную оспу, сейчас распространяется по Европе, США и Канаде. Оспа обезьян "пришла" из Африки, но, как отмечают в ВООЗ, заболевание протекает в большинстве случаев легко и вакцина уже на подходе.

Оспа обезьян – симптомы и есть ли угроза людям

В мире зарегистрировано уже 50 случаев болезни, более 40 их них – в Европе. Оспой обезьян эту вирусную инфекцию назвали потому что возбудитель этой болезни принадлежит к семейству Poxviridae. Его открыли еще в 1958 году, после двух вспышек в лаборатории, где использовались обезьяны.

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Не обязательно, что именно обезьяны причастны к вспышке: распространять оспу могут крысы, мыши, белки и другие животные / Фото: Unsplash

Но совсем не обязательно, что именно обезьяны причастны к вспышке: распространять болезнь могут крысы, мыши, белки и другие животные. Симптомы оспы обезьян следующие:

повышение температуры тела

мышечные боли, боль в спине

общая слабость, озноб

увеличение лимфатических узлов.

На 2-3 день после проявления первых симптомов появляется сыпь, сначала на лице – затем по всему телу. Этим оспа обезьян похожа на ветрянку (ветряную оспу). Протекает болезнь легко и в течении месяца человек полностью выздоравливает. Осложнения могут возникнуть у детей, при иммунодефиците, также у беременных оспа обезьян может привести к выкидышу.

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Как лечат оспу обезьян и насколько она опасна?

Болезнь менее заразна, чем коронавирус, для заражения нужен тесный контакт с больным человеком, его постельным бельем или одеждой, которую он носил. Вирус проникает в организм через кожу, респираторную систему, глаза, полости рта и носа.

При оспе обезьян сначала наблюдается повышение температуры тела, мышечные боли, лишь потом появляется сыпь / Фото: Depositphotos

Заражение от другого человека происходит через капельки слюны с близкого расстояния или через непосредственный контакт с кожей, в том числе и при половом акте. Также можно заразиться от укуса инфицированного животного или употребления в пищу зараженного мяса.

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Поэтому не трогайте животных на улицах, не покупайте мясо на стихийных рынках и держитесь подальше от людей с вышеперечисленными симптомами Специфического лечения против оспы обезьян нет, как и при любой вирусной инфекции – лечение симптоматическое.

На подходе новая вакцина против натуральной оспы и оспы обезьян, которая сертифицирована в ЕС, США / Фото: Коллаж: Сегодня

То есть пить больше жидкости, при необходимости – принимать жаропонижающее. Также на подходе новая вакцина против натуральной оспы и оспы обезьян, которая сертифицирована в ЕС, США Также сейчас идет разработка противовирусных средств для лечения этой болезни.

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