Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Худеем к Новому году: 10 правил

Сегодня, 15:43

Сбросить несколько килограмм за пару недель можно без особых усилий

Вечный вопрос – как похудеть. Причем быстро, причем без особых усилий. Задача, сразу скажем, непростая. Ну а когда на пороге Новый год, то эта проблема становится острей. Здесь очень важно не прибегать к экспресс-диетам! Это опасно. А вот что нужно делать, вернее – что есть и как – расскажет нутрициолог, консультант по вопросам диетологии и управления здоровьем Вера Паламарь.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

Подчеркну еще раз: забудьте об экспресс-диетах, не нужно искать чудодейственный способы похудения в интернете. Помните, что люди, которые сидят на краткосрочных "диетах", часто заканчивали тем, что прибавляли в весе еще больше, чем он был до начала диеты.

Что нужно делать, чтобы сбросить пару лишних килограммов

1. Пейте негазированную воду с расчета не менее 30 мл на кг массы тела в сутки.

Помимо воды:

  • чай (черный, зеленый, травяной) – без ограничений
  • какао
  • кофе (без сахара, сиропов, молока) – 1-2 чашки в день


2. Исключите или ограничьте в рационе быстрые (или простые) углеводы:

  • сахар
  • джемы
  • варенье
  • мед
  • сладости
  • мучные изделия
  • сладкие напитки
  • фруктовые соки
  • полуфабрикаты
  • фастфуд
  • соусы

Основными источниками углеводов должны быть:

  • овощи
  • фрукты
  • нерафинированные крупы (гречневая, пшенная, необработанный рис, перловая, пшеничная)
  • изделия из цельнозерновой и ржаной муки

Читайте также:
От каких продуктов стоит отказаться на завтрак и почему

3. Ограничьте употребление переработанных мясных продуктов:

  • колбаса
  • сосиски
  • копченое мясо

Рекомендуется:

  • курятина
  • мясо индейки
  • Говядина, телятина, баранина – не больше 150 г в неделю
  • Употребляйте не менее 300 г рыбы в неделю, предпочтение – морской рыбе

5. Сократите количество соли – не больше 5 г (одна чайная ложка) в сутки.

Большая часть соли поступает в обработанных пищевых продуктах (бекон, ветчина, салями, сыр и др.).

Фото: Pexels

6. Забываем об алкоголе, особенно крепких напитках.

Виски, коньяк, настойки, ликеры, шампанские вина – высококалорийные.

Максимально разрешенная порция алкоголя 100- 150 мл сухого вина в сутки, 1-2 раза в неделю.

7. Налегайте на продукты с высоким содержанием клетчатки.

В сутки взрослый человек должен употреблять не менее 25-30 г клетчатки. Для этого нужно включить в рацион:

  • листья салата
  • капуста листовая
  • брокколи
  • огурцы
  • сладкий перец
  • кабачки
  • стебель сельдерея
  • грибы
  • лук
  • лен
  • орехи
  • нерафинированные крупы

Читайте также:
Каким должен быть идеальный зимний завтрак: советы диетолога

8. Старайтесь, чтобы между примами пищи были интервалы 3-3,5 часа, а также один интервал не менее 10-14 часов.

9. Принимайте пищу в спокойной обстановке, ешьте не спеша, тщательно пережевывайте продукты и наслаждайтесь блюдами. Старайтесь разнообразить продукты питания.

10. Отдавайте предпочтение в приготовлении пищи запеканию, варке. Если от жарки отказаться не получается, то уменьшите количество масла.

А тут узнаете о том, с чего начинается здоровое утро диетолога.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как быстро похудеть к Новому году без вреда для здоровья (краткая инструкция) Хочу правильно питаться: 6 простых шагов сделать свой организм здоровым Как есть сладкое и не поправляться
Новый год похудение рацион как похудеть правильное питание Новый год 2021
Реклама

Новости партнеров

Как сейчас выглядят повзрослевшие звезды из советских фильмов
Как сейчас выглядят повзрослевшие звезды из советских фильмов
Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрываться
Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрываться
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами

Популярные статьи

Сегодня, 16:05Events

Подарки на День святого Николая для детей и взрослых

Вчера, 17:59Шоу-бизнес

Умерла главный редактор журнала "Натали"

Вчера, 17:51Food

Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 15:57Шоу-бизнес

Санина о вручении ей кубка Димопулос на "Танцях з зірками": "Это было неправильно и унизительно"

Вчера, 15:04Events

Ханука-2020: поздравления, картинки и стихи

Вчера, 14:58Food

Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 14:43Шоу-бизнес

Международный день прав животных: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других звезд

Вчера, 13:12Fun

Ханука-2020: что ни в коем случае нельзя делать 10 декабря

Вчера, 11:10Психология

25 идей подарков для детей на День святого Николая (список)

Вчера, 11:05Fun

Ханука-2020: дата, история и традиции праздника

Вчера, 09:02Wellness

Вспышка на Солнце спровоцировала самую мощную магнитную бурю за 2020 год в ближайшее время

9 декабряШоу-бизнес

Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки"

9 декабряШоу-бизнес

4 по-настоящему любимых мужчины принцессы Дианы

9 декабряWellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

8 декабряFood

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

8 декабряШоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Чемпионка мира по каратэ, которая растопит ваше сердце
Чемпионка мира по каратэ, которая растопит ваше сердце
Роскошная Глюкоза смутила позой в крохотном купальнике
Роскошная Глюкоза смутила позой в крохотном купальнике
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Каменских, Кароль и Лорак показали, чем покоряют мужчин
Каменских, Кароль и Лорак показали, чем покоряют мужчин
Ана Чері в червоному купальнику дала волю емоціям біля басейну
Ана Чері в червоному купальнику дала волю емоціям біля басейну

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять