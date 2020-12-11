Худеем к Новому году: 10 правил

Сбросить несколько килограмм за пару недель можно без особых усилий

Вечный вопрос – как похудеть. Причем быстро, причем без особых усилий. Задача, сразу скажем, непростая. Ну а когда на пороге Новый год, то эта проблема становится острей. Здесь очень важно не прибегать к экспресс-диетам! Это опасно. А вот что нужно делать, вернее – что есть и как – расскажет нутрициолог, консультант по вопросам диетологии и управления здоровьем Вера Паламарь.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

Подчеркну еще раз: забудьте об экспресс-диетах, не нужно искать чудодейственный способы похудения в интернете. Помните, что люди, которые сидят на краткосрочных "диетах", часто заканчивали тем, что прибавляли в весе еще больше, чем он был до начала диеты.

Что нужно делать, чтобы сбросить пару лишних килограммов

1. Пейте негазированную воду с расчета не менее 30 мл на кг массы тела в сутки.

Помимо воды:

чай (черный, зеленый, травяной) – без ограничений

какао

кофе (без сахара, сиропов, молока) – 1-2 чашки в день



2. Исключите или ограничьте в рационе быстрые (или простые) углеводы:

сахар

джемы

варенье

мед

сладости

мучные изделия

сладкие напитки

фруктовые соки

полуфабрикаты

фастфуд

соусы

Основными источниками углеводов должны быть:

овощи

фрукты

нерафинированные крупы (гречневая, пшенная, необработанный рис, перловая, пшеничная)

изделия из цельнозерновой и ржаной муки

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3. Ограничьте употребление переработанных мясных продуктов:

колбаса

сосиски

копченое мясо

Рекомендуется:

курятина

мясо индейки

Говядина, телятина, баранина – не больше 150 г в неделю

Употребляйте не менее 300 г рыбы в неделю, предпочтение – морской рыбе

5. Сократите количество соли – не больше 5 г (одна чайная ложка) в сутки.

Большая часть соли поступает в обработанных пищевых продуктах (бекон, ветчина, салями, сыр и др.).

Фото: Pexels

6. Забываем об алкоголе, особенно крепких напитках.

Виски, коньяк, настойки, ликеры, шампанские вина – высококалорийные.

Максимально разрешенная порция алкоголя 100- 150 мл сухого вина в сутки, 1-2 раза в неделю.

7. Налегайте на продукты с высоким содержанием клетчатки.

В сутки взрослый человек должен употреблять не менее 25-30 г клетчатки. Для этого нужно включить в рацион:

листья салата

капуста листовая

брокколи

огурцы

сладкий перец

кабачки

стебель сельдерея

грибы

лук

лен

орехи

нерафинированные крупы

8. Старайтесь, чтобы между примами пищи были интервалы 3-3,5 часа, а также один интервал не менее 10-14 часов.

9. Принимайте пищу в спокойной обстановке, ешьте не спеша, тщательно пережевывайте продукты и наслаждайтесь блюдами. Старайтесь разнообразить продукты питания.

10. Отдавайте предпочтение в приготовлении пищи запеканию, варке. Если от жарки отказаться не получается, то уменьшите количество масла.

А тут узнаете о том, с чего начинается здоровое утро диетолога.

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