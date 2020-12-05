Каким должен быть идеальный зимний завтрак: советы диетолога

В качестве бонуса – рецепт настоящего армянского завтрака

Отсутствие завтрака провоцирует ожирение, а ежедневная производительность зависит именно от качества первого приема пищи. Поэтому, чтобы организм чувствовал себя бодро зимой – первый прием пищи должен быть особенным. Чем лучше завтракать в холодное время, рассказала диетолог и генетик Людмила Гончарова в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Что едят на завтрак в разных странах

Каким должен быть завтрак Фото: Pexels

Завтрак – самый важный прием пищи! И чем он насыщеннее, тем меньше хочется есть в течение дня. У каждого народа свои вкусы и предпочтения утренних блюд. Например, англичане готовят на завтрак бекон, колбаски, яичницу и крепкий свежезаваренный чай. Утро американцев обычно начинается с апельсинового сока, хлопьев или бутербродов. А вот традиционный французский завтрак – это круассаны и чашка кофе с молоком. Но что бы ни лежало на вашей тарелке, диетологи советуют уделять особое внимание зимним завтракам.

Каким должен быть зимний завтрак

"Завтрак должен быть белковым и вмещать "полезный" холестерин, например, это могут быть яйца", – отметила диетолог и генетик Людмила Гончарова.

"Полезный" холестерин помогает вырабатывать гормоны, синтезирует витамин D, участвует в обмене веществ, а еще выводит из организма токсины. Добавляет энергии и теплый суп.

Тыквенный суп Фото: Depositphotos

"Он может быть мясной или рыбный. Я советую заправлять его зеленью по готовности, так же солить. Таким образом организм получит минералы и витамины из зелени. Не менее полезным будет овощной суп с грибами!" – советует врач.

Очень важно, чтобы зимний завтрак был теплым. Ведь температура воздуха на улице снижается, ночь увеличивается, и организму для хорошего пробуждения как никогда нужно больше тепла.

Как приготовить настоящий армянский завтрак: рецепт

Прекрасной альтернативой может стать настоящий армянский завтрак, рецептом которого поделились эксперты в программе "Ранку з Україною".

Для приготовления полезного и питательного завтрака понадобятся:

Яйца – 2-3 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Зелень

Лук

Масло, соль и перец

Маленькими кубиками нужно нарезать все продукты. Помидоры лучше опустить в кипящую воду, это поможет с легкостью снять кожицу.

Когда все ингредиенты подготовлены – время приступить к приготовлению. В разогретую сковороду с растительным маслом надо отправить лук, и только когда он приобретет золотистый цвет, постепенно добавлять другие овощи, помешивая. Тушить на медленном огне. За 5 минут до готовности добавить петрушку и базилик. Посолить и поперчить. Взбить яйца и влить в сковороду так, чтобы масса распределилась по блюду равномерно. Прикрыть крышкой и подождать, пока яйца схватятся. Полезный завтрак готов, к тому же он очень питательный!

Чем завтракать утром зимой, смотрите видео:

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