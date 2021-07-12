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Чи справді деякі продукти викликають рак – відповідь доктора Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
12 липня, 15:00
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Євген Комаровський розповів, що зв'язок між харчуванням і онкологією перебільшений. Але деякі продукти і спосіб життя дійсно підвищують ризики захворіти на рак
Зловживання алкоголем і ковбасою підвищують ризики розвитку раку
Зловживання алкоголем і ковбасою підвищують ризики розвитку раку / Фото: Сьогодні

Продуктів, які б 100% приводили до розвитку онкології, як і дієти, яка повністю вбереже від раку, немає. Про це заявив відомий дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі . Але, тим не менш, лікар зазначив, що між культурою харчування людини і розвитком онкології зв'язок дійсно є.

А ми впевнені, що існує взаємозв'язок між вдало проведеним часом і хорошим настроєм: тому тримайте 10 ідей, які допоможуть зробити ваше літо особливо цікавим.

Які ж продукти можуть збільшити ризик розвитку раку?

Існують певні чинники, постійний вплив яких на організм людини дійсно збільшує ризики розвитку онкології. Наприклад, зловживання алкоголем, більш однієї дози на день (доза – чарка горілки) збільшує ризик розвитку раку грудей, гортані і прямої кишки.

Надлишок алкоголю в вашому раціоні може привести до раку
Надлишок алкоголю в вашому раціоні може привести до раку / Фото: Unsplash

Інший з факторів – зайва вага, як наслідок неправильного харчування, збільшує ризик розвитку відразу декількох видів раку. До цього ж фактору відноситься червоне м'ясо, особливо, як зазначив лікар Комаровський, оброблене (ковбаса, сосиски), воно менш корисно в плані профілактики онкології, ніж птахи і риба.

Не варто налягати на енергетичні напої, особливо солодкі: взагалі солодка газована вода, як і будь-який продукт, в якому багато цукру, до корисних не відноситься. Всі вони призводять до зайвої ваги, а зайва вага, як вже сказано, збільшує ризики розвитку раку.

Як же знизити ризики розвитку раку через харчування?

Один з ефективних способів профілактики раку – це контролювати свою вагу. Допоможуть в цьому овочі і фрукти, які слідують щодня додавати в раціон. Щодо того ж м'яса – важливо, як ви його готуєте: корисно запечене і варено, а не засмажене до вугілля. Медициною доведено, що найкорисніша для підтримки здоров'я, і профілактики раку в тому числі – це середземноморська дієта, так що вивчіть цей тип харчування. Особливо ті, у кого близькі родичі хворіли або померли від раку.

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Також знижуйте споживання не тільки цукру, а солі, жирів. А ось взаємозв'язок між молочною продукцією і розвитком онкології, як зазначив Євген Комаровський, не доведено. Також, як і немає докауз того, що голодування захистить вас від розвитку раку. Тому найкраща профілактика онкології – це раціональне харчування і активний спосіб життя.

Також раніше ми писали про те, навіщо їсти овочі щодня.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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