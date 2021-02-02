Анджелина Джоли показала содержимое своей сумочки – вы не представляете, что там
Знаменитость снялась для свежего номера британского Vogue
Анджелина Джоли, которая попала в ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира, рассказала, что носит в своей сумочке. Голливудская звезда украсила обложку британского Vogue, а заодно показала содержимое главного женского аксессуара.
Снимали Анджелину для нового выпуска глянца у нее дома в Лос-Анджелесе. Актриса позировала на территории особняка в классическом тренче, в гольфе и брюках, а также в полупрозрачном длинном платье-пончо.
45-летняя Джоли призналась, что в ее "сумке мамы" есть много вещей, принадлежащих ее детям. Это могут быть снеки, футболки, игрушки и телефоны.
В ее же маленькой сумочке всегда есть очки-авиаторы, которые Анджелина хранит в плотном футляре, шоколад и масло для лица.
Ранее соблазнительная Ирина Шейк снялась в полупрозрачных нарядах от Chanel и Miu Miu для немецкого Vogue.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное