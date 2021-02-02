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Анджелина Джоли показала содержимое своей сумочки – вы не представляете, что там

Сегодня, 18:00

Знаменитость снялась для свежего номера британского Vogue

Анджелина Джоли, которая попала в ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира, рассказала, что носит в своей сумочке. Голливудская звезда украсила обложку британского Vogue, а заодно показала содержимое главного женского аксессуара.

Снимали Анджелину для нового выпуска глянца у нее дома в Лос-Анджелесе. Актриса позировала на территории особняка в классическом тренче, в гольфе и брюках, а также в полупрозрачном длинном платье-пончо.

Анджелина Джоли
Фото: instagram.com/britishvogue
Анджелина Джоли
Фото: instagram.com/britishvogue

45-летняя Джоли призналась, что в ее "сумке мамы" есть много вещей, принадлежащих ее детям. Это могут быть снеки, футболки, игрушки и телефоны.

Анджелина Джоли
Фото: instagram.com/britishvogue
Анджелина Джоли
Фото: instagram.com/britishvogue

В ее же маленькой сумочке всегда есть очки-авиаторы, которые Анджелина хранит в плотном футляре, шоколад и масло для лица.

, British Vogue (@britishvogue)

Ранее соблазнительная Ирина Шейк снялась в полупрозрачных нарядах от Chanel и Miu Miu для немецкого Vogue.

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