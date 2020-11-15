Гарри Стайлс стал первым мужчиной на обложке американского Vogue: горячие фото

Экс-участник One Direction снялся для декабрьского выпуска глянца

26-летний британский певец и экс-участник группы One Direction Гарри Стайлс снялся для декабрьского номера Vogue US. Он стал первым мужчиной, который за последние 127 лет попал на обложку американского глянца. Автор съемки – фотограф Тайлер Митчелл.

Для фотосессии Гарри примерил уже ставшие обычными для нашей современности наряды. Певец позировал в классических костюмах, пальто, платьях и пышных юбках из новых коллекций Gucci.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

На одном из фото Стайлс запечатлен в поле в длинном пышном платье с оборками и черном пиджаке, на другом – прогуливается по склонам в платье из фатина, а еще он прыгает на батуте в короткой юбке.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Стайлс не упустил возможности похвастаться стальным прессом и татуировками на груди. Даже несмотря на такую элегантную и немного женственную одежду, артист выглядит весьма горячо.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Совсем недавно украинская рэперша alyona alyona снялась в неожиданном образе для Vogue.

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