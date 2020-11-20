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Соблазнительная Ирина Шейк снялась в полупрозрачных нарядах от Chanel и Miu Miu для немецкого Vogue

Сегодня, 21:01

34-летняя модель украсила обложку декабрьского номера

Известная супермодель Ирина Шейк, которая стала звездой показа Versace на Неделе моды в Милане, снялась для нового номера Vogue Germany. В фотосессии знаменитость позировала в горячих образах от Dolce & Gabbana, Chanel, Saint Laurent и Miu Miu. Смотрите невероятные фото Ирины, которые украсят декабрьский выпуск глянца.

Фото: vogue.de
Фото: vogue.de

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Фото: vogue.de

Шейк не скрывала свою фигуру, фотографируясь в миди юбке и бра, полупрозрачном вечернем платье, в комбинезоне с прозрачными вставками и гипюровой блузе под расклешенные брюки.

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Фото: vogue.de

Ранее мы писали, что Гарри Стайлс стал первым мужчиной на обложке американского Vogue.

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