Соблазнительная Ирина Шейк снялась в полупрозрачных нарядах от Chanel и Miu Miu для немецкого Vogue
34-летняя модель украсила обложку декабрьского номера
Известная супермодель Ирина Шейк, которая стала звездой показа Versace на Неделе моды в Милане, снялась для нового номера Vogue Germany. В фотосессии знаменитость позировала в горячих образах от Dolce & Gabbana, Chanel, Saint Laurent и Miu Miu. Смотрите невероятные фото Ирины, которые украсят декабрьский выпуск глянца.
Шейк не скрывала свою фигуру, фотографируясь в миди юбке и бра, полупрозрачном вечернем платье, в комбинезоне с прозрачными вставками и гипюровой блузе под расклешенные брюки.
Ранее мы писали, что Гарри Стайлс стал первым мужчиной на обложке американского Vogue.
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