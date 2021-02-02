Анджеліна Джолі показала вміст своєї сумочки – ви не уявляє, що там

Знаменитість знялася для свіжого номеру британського Vogue

Анджеліна Джолі, яка потрапила у ТОП-10 найвисокооплачуваних акторок світу, розповіла, що носить у своїй сумочці. Голлівудська зірка прикрасила обкладинку британського Vogue, а також показала вміст головного жіночого аксесуару.

Знімали Анджеліну для нового випуску глянцю у неї вдома в Лос-Анджелесі. Акторка позувала на території особняка в класичному тренчі, в гольфі і брюках, а також у напівпрозорій довгій сукні-пончо.

Анджеліна Джолі

Фото: instagram.com/britishvogue

Анджеліна Джолі

Фото: instagram.com/britishvogue

45-річна Джолі зізналася, що в її "сумці мами" є багато речей, що належать її дітям. Це можуть бути снеки, футболки, іграшки та телефони.

Анджеліна Джолі

Фото: instagram.com/britishvogue

Анджеліна Джолі

Фото: instagram.com/britishvogue

В її ж маленькій сумочці завжди є окуляри-авіатори, які Анджеліна зберігає в щільному футлярі, шоколад і масло для лиця.

Раніше спокуслива Ірина Шейк знялася в напівпрозорому вбранні від Chanel та Miu Miu для німецького Vogue .

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