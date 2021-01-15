Продлить жизнь: как носить новогодние наряды каждый день и куда угодно

Повседневная одежда тоже может быть красочной, но при этом уместной

Несмотря на сложную ситуацию в мире, в этом году не обошлось без шумных вечеринок на зимние праздники. Многие из нас покупали яркие наряды, которые, как часто случается, после завершения новогодних праздников так и остаются навсегда лежать на полках.

Но во времена осознанного потребления, когда бренды выпускают одежду из переработанных материалов, покупать вещь на один раз – дурной тон. Поэтому мы подготовили несколько вариантов того, как интегрировать наряды "на выход" в ежедневный гардероб и продлить им жизнь.

Платье по фигуре отлично впишется даже в зимний базовый гардероб, если заменить строгий и нарядный пиджак на комфортный и теплый худи.

Фото: "Сегодня"

Казаки из денима добавят образу еще большей расслабленности и стиля. А на случай особых холодов смело дополняйте лук трендом этого сезона – пушистыми и объёмными варежками, которые точно защитят вас от холода.

Конец самого сказочного периода года совсем не означает, что праздники заканчиваются, а вместе с ними и яркие образы. Повседневные наряды тоже могут быть красочными, но при этом комфортными и уместными.

Фото: "Сегодня"

К красному боди, купленному в преддвериях новогодней вечеринки, можно добавить шерстяную юбку миди, модное пончо и ботильоны. Дополнить образ помогут аксессуары, однако лучше отдавать предпочтение минималистичным колье и сережкам, чтобы образ не был перегруженным.

Наверняка у каждого найдется свитер крупной вязки, кроссовки и кепка. Эти элементы – самый простой и действенный способ разбавить праздничный образ. Главное – правильное сочетание цветов и баланс.

Фото: "Сегодня"

Например, черно-белый образ идеально разбавит свитер нежного лавандового цвета, а баланс поможет сохранить микс элегантного платья с кроссовками.

Даже самую яркую комбинацию можно стилизовать для повседневных задач. Объемная, но приталенная туника с высоким горлом и высокие сапоги на низком ходу идеально справятся с поставленной задачей, сделав образ стильным и теплым. Модная сумка на цепочке идеально впишется в цветовую гамму образа и завершит его.

Фото: "Сегодня"

Но один новогодний образ все таки стоит оставить, кто знает, какие неожиданные вечера и события приготовил для вас новый год. В конце концов, никто не запрещает лишний раз нарядиться, если этого просит душа.

Фото: "Сегодня"

В нашем варианте это праздничное платье, шуба из искусственного меха, сапоги на шпильке и весьма необычные перчатки.

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