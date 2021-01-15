Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Продлить жизнь: как носить новогодние наряды каждый день и куда угодно

Сегодня, 17:32

Повседневная одежда тоже может быть красочной, но при этом уместной

Несмотря на сложную ситуацию в мире, в этом году не обошлось без шумных вечеринок на зимние праздники. Многие из нас покупали яркие наряды, которые, как часто случается, после завершения новогодних праздников так и остаются навсегда лежать на полках.

Но во времена осознанного потребления, когда бренды выпускают одежду из переработанных материалов, покупать вещь на один раз – дурной тон. Поэтому мы подготовили несколько вариантов того, как интегрировать наряды "на выход" в ежедневный гардероб и продлить им жизнь.

Платье по фигуре отлично впишется даже в зимний базовый гардероб, если заменить строгий и нарядный пиджак на комфортный и теплый худи.

Фото: "Сегодня"

Казаки из денима добавят образу еще большей расслабленности и стиля. А на случай особых холодов смело дополняйте лук трендом этого сезона – пушистыми и объёмными варежками, которые точно защитят вас от холода.

Конец самого сказочного периода года совсем не означает, что праздники заканчиваются, а вместе с ними и яркие образы. Повседневные наряды тоже могут быть красочными, но при этом комфортными и уместными.

Фото: "Сегодня"

К красному боди, купленному в преддвериях новогодней вечеринки, можно добавить шерстяную юбку миди, модное пончо и ботильоны. Дополнить образ помогут аксессуары, однако лучше отдавать предпочтение минималистичным колье и сережкам, чтобы образ не был перегруженным.

Читайте также:
Тогда и сейчас: Гвен Стефани повторила свои культовые образы в новом клипе

Наверняка у каждого найдется свитер крупной вязки, кроссовки и кепка. Эти элементы – самый простой и действенный способ разбавить праздничный образ. Главное – правильное сочетание цветов и баланс.

Фото: "Сегодня"

Например, черно-белый образ идеально разбавит свитер нежного лавандового цвета, а баланс поможет сохранить микс элегантного платья с кроссовками.

Даже самую яркую комбинацию можно стилизовать для повседневных задач. Объемная, но приталенная туника с высоким горлом и высокие сапоги на низком ходу идеально справятся с поставленной задачей, сделав образ стильным и теплым. Модная сумка на цепочке идеально впишется в цветовую гамму образа и завершит его.

Фото: "Сегодня"

Но один новогодний образ все таки стоит оставить, кто знает, какие неожиданные вечера и события приготовил для вас новый год. В конце концов, никто не запрещает лишний раз нарядиться, если этого просит душа.

Фото: "Сегодня"

В нашем варианте это праздничное платье, шуба из искусственного меха, сапоги на шпильке и весьма необычные перчатки.

Ранее мы рассказывали, как правильно сочетать самые модные цвета 2021 года по версии Pantone.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дорогу красному: как носить самый трендовый цвет 2021 года 20 образов из "Секса в большом городе", которые актуальны в 2021-м Девушка скопировала наряды голливудских звезд и стала звездой интернета (фото)
одежда стиль
Реклама

Новости партнеров

Свекла-убийца: кому категорически нельзя есть
Свекла-убийца: кому категорически нельзя есть
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Названо найбільш брехливі знаки зодіаку: ні слова правди
Названо найбільш брехливі знаки зодіаку: ні слова правди

Популярные статьи

Сегодня, 12:19Вкусно

6 рецептов глинтвейна – от классического до кофейного

Сегодня, 11:13Фаново

"Нужно есть каждый день": 111-летний долгожитель назвал свой любимый продукт

Вчера, 07:30Фаново

Старый Новый год-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 07:00Фаново

Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

Вчера, 06:30Events

День святого Василия: поздравления с днем ангела

13 январяФаново

Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки

13 январяФаново

Старый Новый год-2021: красивые поздравления в прозе, открытки и картинки

13 январяЗвездно

Александр Эллерт рассказал, был ли секс на "Холостячке"

13 январяПсихо

Подборка красивых щедривок на старый Новый год

13 январяФаново

Поздравления со старым Новым годом-2021: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяЭксклюзив

Андрея Данилко заметили в России. Мы выяснили, так ли это

13 январяФаново

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и история

13 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 13 января: Водолею поступят заманчивые предложения, а Рыбам нужно выложиться на работе

12 январяEvents

Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов

12 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

12 январяВкусно

Рецепты "богатой" кутьи на старый Новый год: с коньяком, сливками и маслом

Новости партнеров

Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Шарлотка со сметаной в духовке пышная
Шарлотка со сметаной в духовке пышная
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Как долго ковид может скрыто существовать в организме человека
Как долго ковид может скрыто существовать в организме человека
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
Домашний кетчуп из томатной пасты: рецепт с фото пошагово и видео
Домашний кетчуп из томатной пасты: рецепт с фото пошагово и видео

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять