Туфельки с жемчугом: Тина Кароль создала коллекцию обуви для Kachorovska (фото, цена)

Тина Кароль напомнила всем женщинам, что нужно быть "самой себе праздником". Певица объединилась в коллаборации с Kachorovska и выпустила туфельки, которые не просто обувь, — а настоящее украшение для Нового года 2022, как и праздничная коллекция Ruslan Baginskiy.
На странице Тины Кароль в Instagram появилась новая публикация, которая заставила сердца женщин биться чаще. Певица поделись фотосессией в рамках рекламной кампании новых туфель с жемчугом, которые создала вместе с Kachorovska.
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Ти пам'ятаєш, що Ти — сама собі свято? Підтверди цю аксіому і цього Нового року!
Бомбезна нова колекція, я в захваті від неї! Будь найкрасивішою та зачаруй усіх, хай заздрять твоїм ніжкам!
Побачимось у черзі за @kachorovska_atelier by Tina Karol з 7 грудня.
Туфлі як прикраса.
— подписала публикацию Тина Кароль.
На сайте бренда Kachorovska обувь представлена в трех моделях: босоножки с жемчугом, сабо с жемчугом, сабо с жемчугом на завязках. Цена каждой пары 5800 грн.
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