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Совершенная богиня: беременная Дженнифер Лоуренс в платье-кейпе Dior (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
6 декабря, 14:55
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Актриса и ее коллеги Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт и Джона Хилл представили фильм Адама Маккея "Не смотрите наверх"

Ожидающая первенца Дженнифер Лоуренс, в 2017-м утверждающая, что детей не хочет, потому что из-за них "вся жизнь будет казаться завершенной", появилась на премьере фильма Адама Маккея "Не смотрите наверх" в Нью-Йорке 5 декабря в шикарном платье Dior, подчеркивающем ее трогательное положение. Также удивила образом с другой премьеры Зендая в пиджаке Alexander McQueen.

В главных ролях в ленте "Не смотрите наверх" снимались Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт и Джона Хилл. Поэтому логично, что представляли картину зрителям именно они.

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Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо и Мерил Стрип на премьере фильма "Не смотрите наверх"
Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо и Мерил Стрип на премьере фильма "Не смотрите наверх" / Фото: Инстаграм

Дженнифер Лоуренс, ожидающая ребенка от директора арт-галереи Кука Марони, появилась на мероприятии в платье-кейпе, расшитом стразами Christian Dior. Воздушный наряд, смоделированный специально для актрисы, был украшен несколькими подписями нынешнего креативного директора Марии Грации Кьюри.

Дженнифер Лоуренс пришла на премьеру "Не смотрите наверх" в Christian Dior
Дженнифер Лоуренс пришла на премьеру "Не смотрите наверх" в Christian Dior / Фото: vogue.ua

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Платье для Дженнифер Лоуренс создавала Мария Грация Кьюри
Платье для Дженнифер Лоуренс создавала Мария Грация Кьюри / Фото: vogue.ua

Напомним, что с 2012 года Дженнифер Лоуренс является амбассадром бренда. Актриса часто появлялась на красных дорожках в нарядах Christian Dior, специально сшитых для нее еще тогда, когда художественным руководителем был Раф Симонс. Также Дженнифер Лоуренс выходила замуж в платье бренда в 2019 году.

Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо на премьере фильма "Не смотрите наверх"
Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо на премьере фильма "Не смотрите наверх" / Фото: Инстаграм

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Воздушный наряд Дженнифер Лоуренс от Christian Dior украшен подписями Марии Грации Кьюри
Воздушный наряд Дженнифер Лоуренс от Christian Dior украшен подписями Марии Грации Кьюри / Фото: Инстаграм

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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