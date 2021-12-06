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Туфельки з перлами: Тіна Кароль створила колекцію взуття для Kachorovska (фото, ціна)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
6 грудня, 20:14
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Співачка поділилася фото у рамках рекламної кампанії нового взуття, яке створила у тандемі з відомим українським брендом
Тіна Кароль випустила колекцію взуття
Тіна Кароль випустила колекцію взуття / Фото: Колаж: Сьогодні

Тіна Кароль нагадала всім жінкам, що потрібно бути "самій собі святом". Співачка об'єдналася у колаборації з Kachorovska і випустила туфельки, які не просто взуття, — а справжня прикраса для Нового року 2022, як і святкове колекція Ruslan Baginskiy.

На сторінці Тіни Кароль в Instagram з'явилася нова публікація, яка змусила серця жінок битися частіше. Співачка поділася фотосесією в рамках рекламної кампанії нових черевиків з перлами, які створила разом з Kachorovska.

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Нова колекція взуття від Тіни Кароль та Kachorovska
Нова колекція взуття від Тіни Кароль та Kachorovska / Фото: Инстаграм

Ти пам'ятаєш, що Ти — сама собі свято? Підтверди цю аксіому і цього Нового року!
Бомбезна нова колекція, я в захваті від неї! Будь найкрасивішою та зачаруй усіх, хай завидувати твоїм ніжкам!
Побачимось у черзі за @kachorovska_atelier by Tina Karol з 7 грудня.
Туфлі як прикраса.

— підписала публікацію Тіна Кароль.

Нова колекція взуття від Тіни Кароль та Kachorovska
Нова колекція взуття від Тіни Кароль та Kachorovska / Фото: Инстаграм

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Нова колекція взуття від Тіни Кароль та Kachorovska
Нова колекція взуття від Тіни Кароль та Kachorovska / Фото: Инстаграм

На сайті бренду Kachorovska взуття представлене у трьох моделях: босоніжки з перлами, сабо з перлами, сабо з перлами на зав'язках. Вартість кожної пари 5800 грн.

Нова колекція взуття від Тіни Кароль та Kachorovska
Нова колекція взуття від Тіни Кароль та Kachorovska / Фото: Инстаграм

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Нова колекція взуття від Тіни Кароль та Kachorovska
Нова колекція взуття від Тіни Кароль та Kachorovska / Фото: Инстаграм

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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