Туфельки з перлами: Тіна Кароль створила колекцію взуття для Kachorovska (фото, ціна)

Тіна Кароль нагадала всім жінкам, що потрібно бути "самій собі святом". Співачка об'єдналася у колаборації з Kachorovska і випустила туфельки, які не просто взуття, — а справжня прикраса для Нового року 2022, як і святкове колекція Ruslan Baginskiy.
На сторінці Тіни Кароль в Instagram з'явилася нова публікація, яка змусила серця жінок битися частіше. Співачка поділася фотосесією в рамках рекламної кампанії нових черевиків з перлами, які створила разом з Kachorovska.
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Ти пам'ятаєш, що Ти — сама собі свято? Підтверди цю аксіому і цього Нового року!
Бомбезна нова колекція, я в захваті від неї! Будь найкрасивішою та зачаруй усіх, хай завидувати твоїм ніжкам!
Побачимось у черзі за @kachorovska_atelier by Tina Karol з 7 грудня.
Туфлі як прикраса.
— підписала публікацію Тіна Кароль.
На сайті бренду Kachorovska взуття представлене у трьох моделях: босоніжки з перлами, сабо з перлами, сабо з перлами на зав'язках. Вартість кожної пари 5800 грн.
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