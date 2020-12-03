5 стильных пуховиков и их аналогов для этой зимы (готовые образы)

Узнайте, какую верхнюю одежду выбрать этой зимой

В голове уже вовсю звучат новогодние песни и мысли витают где-то между выбором подарков и мечтами о снежных вечерах. Недавно мы рассказали, в чем встретить 2021 год, а теперь стоит задуматься о стильном утеплении ежедневного образа и обязательно обратить внимание на альтернативу привычным пуховикам.

Если ваш день не обещает много передвижений по городу, можно отдать предпочтение утепленному пончо из плащевой ткани, как облегченной, но не менее теплой альтернативе объемному пуховику. Такой аксессуар способен украсить любой образ, а главное – сделать его комфортным и уютным. Добавьте актуальную рубашку из денима и юбку миди из эко-кожи и смело отправляйтесь в офис или в гости к друзьям. Казаки и сумка приглушенных тонов завершат ваш образ.

Фото: Сегодня

Кто сказал, что с пуховиком нельзя создавать деловые образы? Придерживайтесь сдержанной палитры и лаконичных фасонов – и у вас все получится. Узкие брюки с высокой посадкой и узором в клетку или гусиную лапку внесут деловую ноту, а облегающая кофта с острым воротником – игривость и женственность. По погоде добавьте массивную обувь – броги или высокие ботинки, должное внимание уделите аксессуарам, таким как сумка с причудливым принтом или шоппер.

Фото: Сегодня

Не обойтись этой зимой без еще одного must have – утепленной жилетки с ярким принтом. Она может служить как самостоятельная деталь или вспомогательная, утепляя пальто или любимый лайнер. Комбинируйте ее с не менее яркими штанами из эко-кожи и уютным свитером с высоким воротом. Побалуйте себя деталями и обязательно наденьте красивое белье, которое точно поднимет вам настроение в любую погоду и день недели.

Фото: Сегодня

Длинный пуховик тоже пора присмотреть, первый снег уже полетел и надежда на сказочную зиму все же есть. Невзирая на пышность такой куртки ее можно стилизовать по-разному. Например, с юбкой мини и водолазкой неоновых оттенков. Ботинки на тракторной подошве уберегут на скользких улицах, а во вместительной сумке можно припрятать перчатки и шапку на случай метели или затяжной прогулки.

Фото: Сегодня

Пуховик имитирующий классический жакет – подарок всем любителям классики, которые устали мерзнуть в легких пальто. Но если хочется чего-то необычного, сочетайте такой пуховик с джинсами клеш и ботинками на толстом каблуке. Да и почему бы не добавить еще и летящую блузу с цветочными мотивами, ведь цветы зимой – это особенно красиво.

Фото: Сегодня

Ранее мы подобрали образы, которые сочетают в себе все тренды осенне-зимнего сезона 2020-2021.

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