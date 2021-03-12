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Як прати пуховик в домашніх умовах і чи можна це робити в пральній машині

Сьогодні, 18:47

Дізнайтеся, як прати пуховик у пральній машинці

Як прати пуховик вдома і чи можна це робити в пральній машині? Як правильно доглядати за пуховиком, щоб він не збився, добре вичистився, посвіжішав і знову надійно грів вас своїм ніжним теплом і затишком? Такими питаннями задається кожна господиня. Адже пуховик добре виглядає, чудово носиться, але вимагає періодичної чистки, як і будь-яка інша річ. Ми розповімо вам про головні правила чистки цього модного і практичного верхнього одягу.

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Хтось не ризикує закидати верхній одяг у пральну машинку, боячись його зіпсувати. Хтось несе речі в хімчистку. А хтось, заплющивши очі, вирішується на експерименти, які, на жаль, іноді закінчуються плачевно, і дорога річ перетворюється на клубок ганчір'я.

Справа в тому, що не кожен пуховик призначений для машинного прання. Тому перед тим як прати пуховик, важливо упевнитися, що ця процедура йому показана. Інформацію читайте на етикетці виробу. Не використовуйте речовини, що закреслені в етикетці – вони можуть зашкодити вашій речі.

Чи можна прати пуховик в пральній машині
Чи можна прати пуховик в пральній машині
Фото: Pinterest

Як прати пуховик у машинці: поради і лайфхаки

  • Вибирайте делікатний режим прання. Температура має бути мінімальною, не більше 30 градусів.
  • Використовуйте делікатні засоби і рідкий миючий засіб. У магазинах побутової хімії продаються спеціальні засоби для прання пуховиків.
  • Ніколи не замочуйте пуховий одяг.
  • Перед тим як прати пуховик, перевірте кишені, зніміть пояс і капюшон, застебніть всі блискавки, гудзики і кнопки.
  • Перед пранням обробіть найбрудніші місця: комір, кишені, манжети. Це можна зробити вручну звичайним милом і м'якою щіткою.
  • Бажано вивернути пуховик навиворіт і зняти хутро, якщо це можливо.
  • Вибирайте мінімальну швидкість віджиму пуховика.
  • Для кращого виполаскування мильної води кілька разів поставте режим додаткового ополіскування.
  • Щоб пух не збився у грудки, разом із пуховиком покладіть у барабан пральної машини 3-5 тенісних м'ячиків.
  • Випраний пуховик розправте і повісьте на плечики.
  • Майте на увазі, що пуховик буде довго сохнути. Після прання повісьте його в теплому приміщенні, але далеко від батареї, і періодично струшуйте, щоб розправити пух.

Дивіться відео: битва шуб і пуховика:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як випрати речі без пральної машини.

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Джерело: Сьогодні
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