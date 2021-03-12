Як прати пуховик в домашніх умовах і чи можна це робити в пральній машині

Дізнайтеся, як прати пуховик у пральній машинці

Як прати пуховик вдома і чи можна це робити в пральній машині? Як правильно доглядати за пуховиком, щоб він не збився, добре вичистився, посвіжішав і знову надійно грів вас своїм ніжним теплом і затишком? Такими питаннями задається кожна господиня. Адже пуховик добре виглядає, чудово носиться, але вимагає періодичної чистки, як і будь-яка інша річ. Ми розповімо вам про головні правила чистки цього модного і практичного верхнього одягу.

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Хтось не ризикує закидати верхній одяг у пральну машинку, боячись його зіпсувати. Хтось несе речі в хімчистку. А хтось, заплющивши очі, вирішується на експерименти, які, на жаль, іноді закінчуються плачевно, і дорога річ перетворюється на клубок ганчір'я.

Справа в тому, що не кожен пуховик призначений для машинного прання. Тому перед тим як прати пуховик, важливо упевнитися, що ця процедура йому показана. Інформацію читайте на етикетці виробу. Не використовуйте речовини, що закреслені в етикетці – вони можуть зашкодити вашій речі.

Чи можна прати пуховик в пральній машині Фото: Pinterest

Як прати пуховик у машинці: поради і лайфхаки

Вибирайте делікатний режим прання. Температура має бути мінімальною, не більше 30 градусів.

Використовуйте делікатні засоби і рідкий миючий засіб. У магазинах побутової хімії продаються спеціальні засоби для прання пуховиків.

Ніколи не замочуйте пуховий одяг.

Перед тим як прати пуховик, перевірте кишені, зніміть пояс і капюшон, застебніть всі блискавки, гудзики і кнопки.

Перед пранням обробіть найбрудніші місця: комір, кишені, манжети. Це можна зробити вручну звичайним милом і м'якою щіткою.

Бажано вивернути пуховик навиворіт і зняти хутро, якщо це можливо.

Вибирайте мінімальну швидкість віджиму пуховика.

Для кращого виполаскування мильної води кілька разів поставте режим додаткового ополіскування.

Щоб пух не збився у грудки, разом із пуховиком покладіть у барабан пральної машини 3-5 тенісних м'ячиків.

Випраний пуховик розправте і повісьте на плечики.

Майте на увазі, що пуховик буде довго сохнути. Після прання повісьте його в теплому приміщенні, але далеко від батареї, і періодично струшуйте, щоб розправити пух.

Дивіться відео: битва шуб і пуховика:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як випрати речі без пральної машини.

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