Dior открыли бутик в Дубае. Здание напечатали на 3D-принтере (фото)

Новая шопинг-точка люксового бренда расположена на красивом пляже. Клиенты могут не только купить новинки бренда, но и отдохнуть на шезлонгах

Бутик Dior на пляже Джумейра, созданный с помощью 3D-печати / Фото: dior.com

Dior открыли концепт-стор в Дубае. Новое пространство было создано в сотрудничестве с компанией по 3D-печати WASP.

Бутик расположен на пляже Джумейра. Сам люксовый магазин представляет собой уникальную инсталляцию из двух круглых модулей, сделанных из глины, песка и сырых волокон. Бутики украшены фирменными мотивами дома Dior.

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В магазине для покупателей представлены вещи из последней коллекции Марии Грации Кьюри, созданные для Dior. Также в новом пространстве можно купить посуду, предметы декора и другие вещи Dior Maison.

Бутик Dior в Дубае, напечатанный на 3D-принтере / Фото: dior.com

Возле концепт-стора клиенты смогут отдохнуть на шезлонгах и насладиться красотой пляжа. Вся цветовая гамма пространства выполнена в белых и нейтральных тонах.

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Бутик Dior в Дубае, напечатанный на 3D-принтере / Фото: dior.com Бутик Dior в Дубае, напечатанный на 3D-принтере / Фото: dior.com Бутик Dior в Дубае, напечатанный на 3D-принтере / Фото: dior.com Бутик Dior в Дубае, напечатанный на 3D-принтере / Фото: dior.com Бутик Dior в Дубае, напечатанный на 3D-принтере / Фото: dior.com 1 /5

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