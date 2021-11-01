Dior открыли бутик в Дубае. Здание напечатали на 3D-принтере (фото)

Dior открыли концепт-стор в Дубае. Новое пространство было создано в сотрудничестве с компанией по 3D-печати WASP.
Бутик расположен на пляже Джумейра. Сам люксовый магазин представляет собой уникальную инсталляцию из двух круглых модулей, сделанных из глины, песка и сырых волокон. Бутики украшены фирменными мотивами дома Dior.
В магазине для покупателей представлены вещи из последней коллекции Марии Грации Кьюри, созданные для Dior. Также в новом пространстве можно купить посуду, предметы декора и другие вещи Dior Maison.
Возле концепт-стора клиенты смогут отдохнуть на шезлонгах и насладиться красотой пляжа. Вся цветовая гамма пространства выполнена в белых и нейтральных тонах.
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