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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Dior відкрили бутік у Дубаї. Будівлю надрукували на 3D-принтері (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
1 листопада, 11:22
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Нова шопінг-точка люксового бренду розташована на гарному пляжі. Клієнти можуть не тільки купити новинки бренду, а й відпочити на шезлонгах
Бутік Dior на пляжі Джумейра, створений за допомогою 3D-друку
Бутік Dior на пляжі Джумейра, створений за допомогою 3D-друку / Фото: dior.com

Dior відкрили концепт-стор у Дубаї. Новий простір було створено у співпраці з компанією з 3D-друку WASP.

Бутік розташований на пляжі Джумейра. Сам люксовий магазин являє собою унікальну інсталяцію з двох круглих модулів, виготовлених із глини, піску та сирих волокон. Бутики прикрашені фірмовими мотивами дому Dior.

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У магазині для покупців представлені речі з останньої колекції Марії Грації Кьюрі для Dior. Також у новому просторі можна придбати посуд, предмети декору та інші речі Dior Maison.

Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері
Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері / Фото: dior.com

Біля концепт-стору клієнти зможуть відпочити на шезлонгах та насолодитися красою пляжу. Вся кольорова гама простору виконана у білих та нейтральних тонах.

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Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері / Фото: dior.com
Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері / Фото: dior.com
Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері / Фото: dior.com
Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері / Фото: dior.com
Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері / Фото: dior.com
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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