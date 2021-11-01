Dior відкрили бутік у Дубаї. Будівлю надрукували на 3D-принтері (фото)

Нова шопінг-точка люксового бренду розташована на гарному пляжі. Клієнти можуть не тільки купити новинки бренду, а й відпочити на шезлонгах

Бутік Dior на пляжі Джумейра, створений за допомогою 3D-друку / Фото: dior.com

Dior відкрили концепт-стор у Дубаї. Новий простір було створено у співпраці з компанією з 3D-друку WASP.

Бутік розташований на пляжі Джумейра. Сам люксовий магазин являє собою унікальну інсталяцію з двох круглих модулів, виготовлених із глини, піску та сирих волокон. Бутики прикрашені фірмовими мотивами дому Dior.

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У магазині для покупців представлені речі з останньої колекції Марії Грації Кьюрі для Dior. Також у новому просторі можна придбати посуд, предмети декору та інші речі Dior Maison.

Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері / Фото: dior.com

Біля концепт-стору клієнти зможуть відпочити на шезлонгах та насолодитися красою пляжу. Вся кольорова гама простору виконана у білих та нейтральних тонах.

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Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері / Фото: dior.com Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері / Фото: dior.com Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері / Фото: dior.com Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері / Фото: dior.com Бутік Dior у Дубаї, надрукований на 3D-принтері / Фото: dior.com 1 /5

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