Роскошная обувь и украшения: идеи новогодних подарков от Козловского, Зиброва и Билык

Украинские звезды рассказали, чем радуют близких на праздники

На Новый год Оля Полякова -мечтает о собственном замке, а Ирина Билык впервые подарит друзьям себя саму. О том, какие подарки для своих родных готовят украинские звезды и что сами хотят найти под елкой, рассказываем сегодня.

Ирина Билык признается, ее новогодний подарок действительно удивит друзей.

"Хочу сделать сюрприз с моим изображением и хочу, чтобы это понравилось всем, кто меня любит", – загадочно призналась артистка телеканалу "Сегодня".

Певица Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Времени бегать по магазинам у Оли Поляковой нет, поэтому на желаемые подарки родным она ​​дает деньги. А вот ее новогодняя мечта точно под елку не поместится.

"Замок! Я хочу жить в замке, теплом с паровым отоплением", – говорит певица.

Певица Оля Полякова Фото: телеканал "Украина"

Заранее заказывают подарки и в семье Павла Зиброва. Жена и дочь, говорит певец, пишут ему записки с пожеланиями. Но и о предпочтениях самого Павла дома знают. Специально для "Сегодня" Павел Николаевич показал, к выглядит его праздничный презент.

Певец Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"В нашей семье существует традиция – под Новый год Маринка моя дарит всегда красивую, удобную,

шикарную обувь", – рассказывает Зибров.

А что дарят своим близким Виталий Козловский и Jerry Heil, смотрите в сюжете:

Авторы сюжета Виктория Дмитренко и Андрей Шишлов Видео: Сегодня

Ранее мы рассказывали, почему на День святого Николая подарки кладут под подушку и в носки.

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