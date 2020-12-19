Роскошная обувь и украшения: идеи новогодних подарков от Козловского, Зиброва и Билык
Украинские звезды рассказали, чем радуют близких на праздники
На Новый год Оля Полякова -мечтает о собственном замке, а Ирина Билык впервые подарит друзьям себя саму. О том, какие подарки для своих родных готовят украинские звезды и что сами хотят найти под елкой, рассказываем сегодня.
Ирина Билык признается, ее новогодний подарок действительно удивит друзей.
"Хочу сделать сюрприз с моим изображением и хочу, чтобы это понравилось всем, кто меня любит", – загадочно призналась артистка телеканалу "Сегодня".
Времени бегать по магазинам у Оли Поляковой нет, поэтому на желаемые подарки родным она дает деньги. А вот ее новогодняя мечта точно под елку не поместится.
"Замок! Я хочу жить в замке, теплом с паровым отоплением", – говорит певица.
Заранее заказывают подарки и в семье Павла Зиброва. Жена и дочь, говорит певец, пишут ему записки с пожеланиями. Но и о предпочтениях самого Павла дома знают. Специально для "Сегодня" Павел Николаевич показал, к выглядит его праздничный презент.
"В нашей семье существует традиция – под Новый год Маринка моя дарит всегда красивую, удобную,
шикарную обувь", – рассказывает Зибров.
А что дарят своим близким Виталий Козловский и Jerry Heil, смотрите в сюжете:
Ранее мы рассказывали, почему на День святого Николая подарки кладут под подушку и в носки.
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