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Во время карантина Лобода и Меладзе развлекали публику в Киеве (видео)

Сегодня, 16:13

Артисты выступили в элитном ресторане

Светлана Лобода и Валерий Меладзе выступили на частной вечеринке в одном из ресторанов Киева. И все это во время карантина.

Отрывки из шоу с участием LOBODA и Меладзе снял ведущий и шоумен Владимир Остапчук, поделившись роликами у себя в Instastories.

Видео: instagram.com/vova_ostapchuk

Судя по видео, люди, находившиеся в зале, не соблюдали масочный режим и не придерживались дистанции.

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Напомним, по состоянию на 26 декабря в Украине за сутки выявили 7709 новых случаев заражения коронавирусом.

Видео: instagram.com/vova_ostapchuk

О том, что Светлана Лобода прибыла в Киев, она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Певица сообщила, что уже посетила несколько украинских радиостанций, чтобы представить свой новый трек "#moLOko".

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Ранее мы писали, что Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона".

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