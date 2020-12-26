Во время карантина Лобода и Меладзе развлекали публику в Киеве (видео)
Артисты выступили в элитном ресторане
Светлана Лобода и Валерий Меладзе выступили на частной вечеринке в одном из ресторанов Киева. И все это во время карантина.
Отрывки из шоу с участием LOBODA и Меладзе снял ведущий и шоумен Владимир Остапчук, поделившись роликами у себя в Instastories.
Судя по видео, люди, находившиеся в зале, не соблюдали масочный режим и не придерживались дистанции.
Напомним, по состоянию на 26 декабря в Украине за сутки выявили 7709 новых случаев заражения коронавирусом.
О том, что Светлана Лобода прибыла в Киев, она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Певица сообщила, что уже посетила несколько украинских радиостанций, чтобы представить свой новый трек "#moLOko".
Ранее мы писали, что Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона".
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