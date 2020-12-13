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Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло

Сегодня, 10:53

38-летняя украинская артистка в этом году осталась без награды

Уехавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода со скандалом отказалась выступать на юбилейном концерте "Золотой граммофон".

Дело в том, что 38-летняя артистка планировала спеть в рамках концерта свой новый хит "Мой" и в своем номере использовать ванную. Но как выяснилось, этот же реквизит планировала задействовать и другая исполнительница – Мари Краймберри. Узнав об этом, Лобода решила не выступать и уехала с концерта.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

По словам продюсера певицы Нателлы Крапивиной, организаторы шоу отказались разносить номера с похожим реквизитом в концертной программе, что вызвало недовольство украинской певицы.

"Я не очень-то довольна и мне не приятно", – прокомментировала инцидент Крапивина в своем Instagram.

Фото: instagram.com/natellakrapivina

Отмечается, что сама артистка приготовила "сложный акробатический номер" с участием целой команды каскадеров и пиротехников, в котором была задействована ванна.

"Золотой граммофон" – единственная российская премия этого года, на которой можно было увидеть Лободу. На состоявшихся в начале декабря "Песне года" и "Виктории" артистки не было.

Напомним, ранее украинский актер, телеведущий и звезда сериала "Вызов" на канале "Украина" Геннадий Попенко, который был первой любовью Светланы Лободы, рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", почему он расстался с певицей.

Смотрите эксклюзивное интервью Геннадия Попенко для программы "Зірковий шлях":

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Источник: Сегодня
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