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"Похожи?": как выглядит брат Ани Лорак

Сегодня, 19:07

Певица поделилась редким кадром

Пока в Сети критикуют возвращение Ани Лорак в Украину, певица не обращает внимания на хейт. Она никак не комментирует свой приезд, но делится фото с близкими. В InstaStories артистка опубликовала фото с братом.

Увидеть в Instagram фото Ани Лорак с семьей большая редкость. Певица поделилась фото с младшим братом Андреем.

"Братик. Мы похожи?", – спросила певица у своих подписчиков.

Ани Лорак с младшим братом Андреем.
Ани Лорак с младшим братом Андреем.
Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, что Ани Лорак выросла в многодетной семье, где кроме нее было еще трое братьев. Младший – Андрей, средний – Игорь, старший Сергей погиб в Афганистане, когда певице было девять лет.

В Киеве артистка встретилась со своей кумой Лилией Подкопаевой . Также Ани Лорак показала редкое фото с мамой.

Ранее Ани Лорак опубликовала детское фото с братьями.

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