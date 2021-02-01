Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Светлана Лобода намекнула на помолвку: фото

Сегодня, 12:04

Поклонники уже поздравляют певицу

Певица Светлана Лобода, которая недавно выступила на частной вечеринке в Киеве, заинтриговала поклонников новым фото.

У себя в Instagram певица опубликовала снимок, на котором руками закрывает глаза. Внимание всех поклонников привлекло кольцо на безымянном пальце артистки. Ну, а подпись к фото лишь еще больше заинтриговала.

"Прилетела. У меня для вас есть новость, все подробности завтра", — подписала Светлана кадр.

Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Поклонники сразу же стали гадать, что же это за новость. Некоторые предположили, что певица сообщит о помолвке.
"Кольцо на пальчике. Поздравляем", "Красивое колечко", "Какое колечко", – написали подписчики.

А некоторые подписчики предположили, что певица Светлана Лобода беременна в третий раз.

"Узнала, что ждет малыша", "Ждем рождения сына?", "Беременная опять?", – написали в Сети.

Ранее Светлана Лобода показала подросших дочерей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Хамство в аэропорту, танцы в ванне и конфликт с Лазаревым: ТОП-5 громких скандалов с участием LOBODA Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)
Светлана Лобода
Реклама

Новости партнеров

Готовим вкусный и сытный армянский хаш
Готовим вкусный и сытный армянский хаш
Почему Анастасию Волочкову трудно назвать балериной
Почему Анастасию Волочкову трудно назвать балериной
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените

Популярные статьи

Сегодня, 11:24Вкусно

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

Вчера, 16:36Звездно

Кристен Стюарт шокирует сходством с принцессой Дианой. Сравните сами

Вчера, 13:58Звездно

Лужа крови, перелом и рассечение: Тарас Цымбалюк серьезно травмировался на съемках (фото)

Вчера, 12:38Звездно

Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото)

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 05:07Психо

Гороскоп на сегодня 31 января: у Водолея будет упадок сил, а у Рыб – день баловства

30 январяЗвездно

Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу "Маска"

30 январяЗвездно

Дочь Юлии Началовой осталась без наследства из-за экс-бойфренда мамы

30 январяЗвездно

Принц Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл – СМИ

30 январяЗвездно

Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

30 январяЗвездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

30 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

29 январяЗвездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

29 январяЗвездно

Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

29 январяВкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

29 январяЗвездно

Сколько миллионов Ефремов хранит в банке: его супруга требует доступ к деньгам

Новости партнеров

Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Американская волейболистка, у которой лето длится круглый год
Американская волейболистка, у которой лето длится круглый год
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Звезды нашли способ делать фото так, чтобы не было видно морщин
Звезды нашли способ делать фото так, чтобы не было видно морщин

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять