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Продюсер Максим Фадеев внесен в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины

Сегодня, 17:02

В мае этого года музыканту запретили въезд в Украину

Ранее знаменитому российскому музыканту и продюсеру Максиму Фадееву был запрещен въезд в Украину на три года. Теперь стало известно, что, по представлению СБУ, Фадеев был включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, говорится на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Продюсер Максим Фадеев
Продюсер Максим Фадеев
Фото: instagram.com/fadeevmaxim

11 ноября 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева.

Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки Министерство культуры и информационной политики не наделено.

Ранее Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла.

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