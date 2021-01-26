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Минкульт Украины внес в черный список двух российских певиц

Сегодня, 10:24

А все из-за Крыма

Министерство культуры и информационной политики, вслед за известным продюсером, внесло в "черный список" двух российских артисток – Алену Апину и Юлию Беретту из группы "Стрелки". Как сообщается на сайте ведомства, певицы создают угрозу нацбезопасности Украины.

В 2017 году Алена Апина попала базу "Миротворца" после концерта в Архангельске, когда она выступила на фоне надписи "Крым наш". Тогда певица получила запрет на въезд в Украину.

Алена Апина
Фото: instagram.com/neapina

В 2019 году в интервью немецкому изданию Апина выразила неоднозначное мнение в отношении Крыма.

"Наш Крым, не наш Крым – у меня очень сложное отношение к происходящему. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш", – сказала певица.

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А вот экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта после оккупации Крыма несколько раз посещала полуостров, а фото оттуда постила в соцсетях.

Юлия Беретта
Скриншот: instagram.com/juliaberetta1

Ранее сообщалось, что Литва закрыла границы для Филиппа Киркорова из-за Крыма.

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