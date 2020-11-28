Потап о своем опыте партнерских родов: "Сколько лет Андрею, столько я и бухаю"
12 лет назад Ирина Горовая родила продюсеру сына
Продюсеры Потап и Ирина Горовая были вместе с 2000 года. В 2008 году у пары родился сын, которого назвали Андрей. Недавно Алексей Потапенко, который рассказал о бурном сексе с Настей Каменских в экстремальных местах, признался, что присутствовал на родах своей первой супруги, и что тогда он едва не потерял сознание.
О своем опыте партнерских родов Потап вспомнил во время подкаста 2POPODCAST, опубликованного в YouTube. Звездный папа утверждает, что тяжело перенес увиденное и что после этого начал много пить.
"Я был на родах, поэтому после этого я, сколько лет Андрею, столько я и бухаю", – в шутку сказал Потап.
Исполнитель утверждает, что увиденное при родах Ирины произвело на него огромное впечатление, хотя он едва не потерял сознание.
"В какой-то момент я понимаю, что врач меня держит под руку, я немного падал. Он говорит: "Ничего-ничего, нормально". И достает ребенка", – вспомнил рэпер.
Тем не менее Потап посоветовал мужчинам поприсутствовать на родах и поддержать супругу в такой важный момент.
"...мужчины, если у вас есть желание и мелькнула мысль пойти поддержать свою жену, то сходите, это очень полезное дело. Однако зрелище не для слабонервных", – добавил Алексей.
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Напомним, что Потап и Ирина Горовая были вместе 14 лет, хотя перестали жить вместе в 2011 году. В мае 2019 года Алексей Потапенко женился на Насте Каменских.
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