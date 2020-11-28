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Потап о своем опыте партнерских родов: "Сколько лет Андрею, столько я и бухаю"

Сегодня, 09:16

12 лет назад Ирина Горовая родила продюсеру сына

Продюсеры Потап и Ирина Горовая были вместе с 2000 года. В 2008 году у пары родился сын, которого назвали Андрей. Недавно Алексей Потапенко, который рассказал о бурном сексе с Настей Каменских в экстремальных местах, признался, что присутствовал на родах своей первой супруги, и что тогда он едва не потерял сознание.

О своем опыте партнерских родов Потап вспомнил во время подкаста 2POPODCAST, опубликованного в YouTube. Звездный папа утверждает, что тяжело перенес увиденное и что после этого начал много пить.

"Я был на родах, поэтому после этого я, сколько лет Андрею, столько я и бухаю", – в шутку сказал Потап.

Потап с сыном Андреем
Потап с сыном Андреем
Фото: instagram.com/realpotap

Исполнитель утверждает, что увиденное при родах Ирины произвело на него огромное впечатление, хотя он едва не потерял сознание.

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"В какой-то момент я понимаю, что врач меня держит под руку, я немного падал. Он говорит: "Ничего-ничего, нормально". И достает ребенка", – вспомнил рэпер.

Ирина Горовая и Потап с сыном
Ирина Горовая и Потап с сыном
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Тем не менее Потап посоветовал мужчинам поприсутствовать на родах и поддержать супругу в такой важный момент.

"...мужчины, если у вас есть желание и мелькнула мысль пойти поддержать свою жену, то сходите, это очень полезное дело. Однако зрелище не для слабонервных", – добавил Алексей.

О скандалах вокруг заслуженного артиста Украины Потапа смотрите в сюжете:

Напомним, что Потап и Ирина Горовая были вместе 14 лет, хотя перестали жить вместе в 2011 году. В мае 2019 года Алексей Потапенко женился на Насте Каменских.

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