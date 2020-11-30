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Потап попал в скандал из-за трека с Бузовой. Продюсер ответил хейтерам в видеообращении

Сегодня, 18:54

Продюсер также обратился к активисту Сергею Стерненко

На днях вокруг Потапа разгорелся еще один скандал. Помимо волны критики в адрес нового клипа Нади Дорофеевой, продюсера и рэпера обвинили в том, что он записал дуэт с российской певицей Ольгой Бузовой, которая поддерживает агрессию РФ против Украины и активно гастролирует в Крыму.

Потап и Ольга Бузова
Потап и Ольга Бузова
Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/buzova86

Как и в случае с Дорофеевой, на коллаборацию Потапа с Бузовой обратил внимание украинский активист Сергей Стерненко. На своем YouTube-канале он выпустил видео, в котором критикует Потапа за выбор такого артиста для записи совместного трека.

В своем Telegram-канале Стернеко даже опубликовал скриншот их с Потапом переписки в комментариях под одним из постов в Instagram.

Скриншот: Telegram-канал Сергея Стерненко

На своей странице в Instagram Потап ответил Стерненко и всем хейтерам, записав видеообращение.

"Ты первый хайпонул на этой теме. Молодец, умеешь, чувствуешь", – обратился продюсер к Сергею.

По словам Потапа, когда он увидел украинский чарт Apple Music, то "был в шоке", так как лидирующие позиции там занимают русская попса и рэп.

"Как быть на слуху у нашего пользователя? Надо быть модным, надо быть Егором Кридом, Моргенштерном, или привлечь внимание какой-то выходкой. Бузова, какой бы она для вас ни была, – яркая личность. Мы спросили своих фанатов – "Хотите?" Они ответили "да". Для нас, киевской группы, это шанс расширить нашу аудиторию и попасть в украинские чарты благодаря коллаборации с самой известной и влиятельной персоной российского шоу-бизнеса", – сказал Потап в видео.

Oleksii Potapenko (@realpotap)

Также Потап отметил, что его и его команду "не волнует Олина деятельность", и экспансия украинской музыки начинается, по словам продюсера, не с треков на украинском, а с присутствия украинских групп в топ-чартах.

"Многие украинские артисты уезжают из Украины, а те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты", – обращается к Стерненко Потап, – "Вы только тормозите своей поляризацией общества всех нас".

Потап также добавил: "Я – заслуженный артист Украины, считаю, что могу петь и записывать песни с кем угодно, если это приносит пользу моей стране".

Напомним, Ольга Бузова запишет трек с Потапом.

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