Потап извинился за фрагмент с танцами Дорофеевой на Майдане в ее клипе: видео

Продюсер впервые прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг новой видеоработы

Потап впервые прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг первого сольного трека и клипа Нади Дорофеевой.

Напомним, в Сети раскритиковали фрагмент из клипа, где Надя танцует на мосту, который находится над Аллеей Небесной Сотни на Майдане Незалежности в Киеве. Многие сочли танцы над мемориалом погибших героев неуместными. Прошло уже полторы недели и ее продюсер Потап решил прокомментировать ситуацию.

"Спасибо вам за критику и хайп, особенно за клип моей певицы. Вы очень тонко чувствуете конъюнктуру и работаете там, где "горит моя душа" (фраза из песни Дорофеевой – Ред.) Хочу извиниться перед всеми, кого обидело последнее видео. Это наша ошибка, не досмотрели, не подумали, не хотели никого обидеть. Извините, наша ошибка", – отметил Потап в видеообращении.

По всей видимости, Потап обращался не только к людям, которые писали негативнее отзывы о клипе в комментариях под постом Нади Дорофеевой, но и в течение всего видео обращался к украинскому активисту Сергею Стерненко, который одним из первых начал критиковать клип Дорофеевой.

Напомним, Надя Дорофеева выпустила первый сольный трек и клип.

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