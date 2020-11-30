Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Потап извинился за фрагмент с танцами Дорофеевой на Майдане в ее клипе: видео

Сегодня, 17:28

Продюсер впервые прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг новой видеоработы

Потап впервые прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг первого сольного трека и клипа Нади Дорофеевой.

Напомним, в Сети раскритиковали фрагмент из клипа, где Надя танцует на мосту, который находится над Аллеей Небесной Сотни на Майдане Незалежности в Киеве. Многие сочли танцы над мемориалом погибших героев неуместными. Прошло уже полторы недели и ее продюсер Потап решил прокомментировать ситуацию.

"Спасибо вам за критику и хайп, особенно за клип моей певицы. Вы очень тонко чувствуете конъюнктуру и работаете там, где "горит моя душа" (фраза из песни Дорофеевой – Ред.) Хочу извиниться перед всеми, кого обидело последнее видео. Это наша ошибка, не досмотрели, не подумали, не хотели никого обидеть. Извините, наша ошибка", – отметил Потап в видеообращении.

Oleksii Potapenko (@realpotap)

По всей видимости, Потап обращался не только к людям, которые писали негативнее отзывы о клипе в комментариях под постом Нади Дорофеевой, но и в течение всего видео обращался к украинскому активисту Сергею Стерненко, который одним из первых начал критиковать клип Дорофеевой.

Напомним, Надя Дорофеева выпустила первый сольный трек и клип.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Потап о своем опыте партнерских родов: "Сколько лет Андрею, столько я и бухаю" Песню Нади Дорофеевой сравнили с хитом Алины Гросу: похожи или нет? Надя Дорофеева выпустила первый сольный трек и клип. Смотреть с огнетушителем!
Потап Надя Дорофеева
Реклама

Новости партнеров

А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Умер не от Covid-19? Что заявила блогерша Стужук о смерти мужа
Умер не от Covid-19? Что заявила блогерша Стужук о смерти мужа
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи

Популярные статьи

Сегодня, 12:57Шоу-бизнес

"Днище и клоунда": реакция Сети на финал "Танців з зірками" и победу Санты Димопулос

Сегодня, 11:30Food

Мандарины: польза, вред и секреты выбора

Сегодня, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 30 ноября: Водолей будет батарейкой, а Рыбам нужно заняться собой

Сегодня, 05:30Events

Полнолуние и затмение 30 ноября: что нельзя делать

Вчера, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 29 ноября: Тельцы станут слишком романтичными, а Близнецов ждет нейтральный день

Вчера, 05:05Events

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 ноябряСтиль

Сомнительные скидки, или как магазины Киева обманывают в "черную пятницу"

28 ноябряСтиль

В кожаных штанах и берете: Алла Пугачева показала стильный осенний образ

28 ноябряСтиль

Самая модная стрижка 2020-го: кому подходит каре и как выбрать подходящий тип по форме лица

28 ноябряШоу-бизнес

"На ужин у меня была бутылка вина": Анита Луценко впервые рассказала о смерти экс-бойфренда

28 ноябряEvents

Рождественский пост 2020-2021: что ни в коем случае нельзя делать

28 ноябряШоу-бизнес

Потап о своем опыте партнерских родов: "Сколько лет Андрею, столько я и бухаю"

28 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 ноября: у Водолея эмоциональный день, Рыбам нужно расширять кругозор

28 ноябряEvents

28 ноября: какой сегодня день, что нельзя делать, традиции и приметы

27 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул проект в шестом выпуске

27 ноябряШоу-бизнес

Второй поцелуй и прыжок с парашютом: как прошел шестой выпуск "Холостячки"

Новости партнеров

Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
"Этого нельзя терпеть!": Ксения Мишина поделилась наболевшем
"Этого нельзя терпеть!": Ксения Мишина поделилась наболевшем
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Маричка Падалко показала свое истинное лицо
Маричка Падалко показала свое истинное лицо
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Меланья впервые дала комментарий на фоне слухов о разводе
Меланья впервые дала комментарий на фоне слухов о разводе
Кому достанется полумиллиардное наследство Жванецкого?
Кому достанется полумиллиардное наследство Жванецкого?
Алина Гросу озвучила главную претензию бывшего мужа
Алина Гросу озвучила главную претензию бывшего мужа

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять