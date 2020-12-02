Потап снова ответил хейтерам про трек с Бузовой: "Я не антигерой, люблю Украину"

Продюсер поблагодарил всех за активность и пиар песни

Недавно Потап записал большое видеообращение, в котором рассказал, почему решил записать совместную песню с российской певицей Ольгой Бузовой. Тогда многие набросились на артиста из-за того, что в Сети Бузову называют "фанаткой Путина". Более того, артистка активно гастролирует в оккупированном Крыму.

Ольга Бузова и Потап Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/buzova86

В Instagram Потап продолжает отвечать на сообщения хейтеров, а когда у него уточнили, почему он "оправдывается", продюсер ответил, что это все часть пиар-кампании новой песни и он делает это специально.

"Больше всего мне нравятся наши из Чикаго, Варшавы, которые сидят там, деньги зарабатывают, по сути, в других странах, но пишут, с кем мне тут петь. Потому что я им не такой украинец, я очень неудобный антигерой. Я – не неудобный антигерой, я не дурной, я люблю Украину, работаю на Родине, создаю экспорт отечественного продукта, с позитивной стороны показываю Киев, как центр восточноевропейской музыки", – пишет Потап.

Скриншот: Instagram Потапа

Также Потап отметил, что он не раз был на Востоке Украины, а песню с Бузовой он хочет сделать очень популярной, поэтому все хейтеры только способствуют популяризации будущего трека.

"Каждый ваш комментарий работает на этот успех, такая активность строится на хайпе, а хайп – на прецедентах. Все по плану", – пишет Потап.

Скриншот: Instagram Потапа

Напомним, Потап извинился за фрагмент с танцами Дорофеевой на Майдане в ее клипе.

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