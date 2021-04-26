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Модные провалы на Оскаре-2021: оголенные ягодицы, платье йети и клатч-креветка

Сегодня, 10:00

5 образов грандиозной кинопремии, которые сбивают с толку

Победители 93-й церемонии "Оскар" объявлены, все шампанское выпито, а красную дорожку можно сворачивать обратно. Но раз уж мы обсудили самые красивые образы кинопремии, стоит вспомнить и тех гостей, чей выбор поняли не все. Предлагаем еще раз взглянуть на худшие наряды "Оскара-2021".

Говорят, что были ракурсы, с которых платье Андры Дэй от Vera Wang выглядело неплохо. Но мы в это не очень-то верим. Актриса явно ошиблась и с размером, и со стилем. Спереди наряд впивался в грудь, сзади — демонстрировал что-то лишнее. Да и в целом такой вариант уместнее смотрелся бы на пляжной вечеринке, а не на самой уважаемой премии Голливуда.

Андра Дэй
Андра Дэй
Фото: Getty Images

Можно ли одним аксессуаром испортить весь образ? До этой ночи казалось, что нет. А потом Эрика Ривинойя ко вполне приличному платью подобрала клатч, который напоминает не то кусок сырого мяса, не то креветку.

Эрика Ривинойя
Эрика Ривинойя
Фото: Getty Images

Одним из самых обсуждаемых нарядов "Оскара-2021" стало платье Лоры Дерн от Oscar de la Renta. Кто-то увидел в нем лебедя, кто-то менее благородного гуся, а кто-то родственника снежного человека. Как бы там и было, актрисе не стоило прятать роскошную фигуру: бесформенным оказался не только низ, но и верх.

Лора Дерн
Лора Дерн
Фото: Getty Images

Кажется, что певица Селеста принесла с собой клатч в форме сердца из коллекции Gucci x Balenciaga. Но если оценивать весь аутфит, становится ясно, что это реальное сердце. Когда-то оно принадлежало стилисту. А потом ему вздумалось нарядить певицу Червонной Королевой из "Алисы в стране чудес"...

Селеста
Селеста
Фото: Getty Images

Вырезы на талии продемонстрировали Зендая, Кэри Маллиган, Ванесса Кирби. И это секси! А вот огромный бант, напоминающий нечто инопланетное — вообще нет. Ох, Хэлли Берри, не все то золото, что Dolce & Gabbana.

Хэлли Берри
Хэлли Берри
Фото: Getty Images

Напомним, что сама церемония "Оскар-2021" прошла предсказуемо и скучно.

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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