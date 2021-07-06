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Лилия Ребрик умилила Сеть фото из семейного архива: Пример для молодых пар и старше

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 июля, 14:44
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В честь Всемирного дня поцелуя известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала новые яркие фото с семьей
Лилия Ребрик показала редкие фото с семьей
Лилия Ребрик показала редкие фото с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя. Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик решила в честь праздника поделиться трогательными семейными фото в Instagram.

Телеведущая опубликовала снимки с дочками и супругом Андреем Диким.

Я твердо убеждена – поцелуи расслабляют, успокаивают, приносят радость и ощущение покоя . А потому – целуйте тех, кого любите ! Целуйте, когда есть свободная минута, когда любимый (любимая) уходит на работу и когда возвращается с нее. Целуйте детей – обязательно, просто так, не заставляйте их заслуживать ваш поцелуй, проявляйте свою любовь каждый день, тогда они вырастут успешными и уверенными в себе, – подписала снимки ведущая программы "Ранок з Україною".

Лилия Ребрик показала ранее неопубликованные фото с семьей
Лилия Ребрик показала ранее неопубликованные фото с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Супруг Лилии Ребрик с дочками
Супруг Лилии Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Дочки Лилии Ребрик
Дочки Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с дочками
Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с младшей дочкой
Лилия Ребрик с младшей дочкой / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала редкие фото с семьей
Лилия Ребрик показала редкие фото с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поделилась Лилия фотографией с супругом на берегу моря.

Лилия Ребрик с супругом Андреем Диким
Лилия Ребрик с супругом Андреем Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Не забыла телеведущая добавить в подборку и фото со своими родителями.

Лилия Ребрик с родителями
Лилия Ребрик с родителями / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Подписчики засыпали телеведущую комплиментами.

  • "Прекрасная пара, чудесные доченьки. Счастья, любви и здоровья. Вы пример для молодых пар и старше".
  • "Приятно смотреть на вас, какая хорошая семья".
  • "Дай Бог вам много еще таких моментов, глаза радуются".
  • "Вы невероятные".
  • "Вы самые классные!!! Обожаю вашу семью".

Смотрите эксклюзивное интервью Лилии Ребрик для программы "Зірковий шлях":

Ранее мы рассказывали, что Лилия Ребрик осуществила детскую мечту.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины."

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