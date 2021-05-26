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Пожалевшего украинцев Сергея Безрукова поставили на место: Ты умер как артист

Сегодня, 06:57

Украинские пользователи сети за словом в карман не полезли и неделикатно ответили московской звезде

Фото: Сегодня

Украинцы захейтили российского актера Сергея Безрукова после его высказываний о политической ситуации в Украине.

47-летняя звезда сериала "Бригада" в недавнем интервью на YouTube-канале "Антонимы" пожалел украинских поклонников и отметил, что ему нередко приходят сообщения от украинцев, которым "надоело то, что происходит в стране".

Кроме прочего, Безруков заявил, что его украинские поклонники "ненавидят всю власть тамошнюю", "молятся за то, чтобы наконец это все закончилось" и он смог приехать в нашу страну на гастроли.

Украинцы за словом в карман не полезли и неделикатно ответили московской звезде.

  • Мерзость
  • Пусть себя пожалеет! Возомнил себя "великим", а на самом деле обыкновенная посредственность!
  • Актер одной роли
Скриншот: "Сегодня"
  • Человек без принципов
  • Без вас солнце светит!
  • Никто тебя в Украине не ждет! Мы счастливы без вас! Россия большая, там коси бабло
Скриншот: "Сегодня"
  • Ты умер как артист для большинства украинцев
  • Мерзость, а не человек
  • Нам наплевать на твое мнение!

Напомним, Сергей Безруков попал в базу "Миротворца" в 2017 году за незаконный визит в оккупированный Крым.

Как актер он прославился после исполнения роли Саши Белого в криминальной саге "Бригада" (2002). Также снимался в других кинокартинах: "Участок" (2003), "Московская сага" (2004), "Есенин" (2005), "Мастер и Маргарита" (2005), "Пушкин. Последняя дуэль" (2006), "Каникулы строго режима" (2009), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011), "Годунов" (2018), "Заповедник" (2018). В 2008 году получил звание Народного артиста России.

Недавно российский артист Андрей Макаревич после гастролей в Украине попрощался с Киевом.

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Источник: Сегодня
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