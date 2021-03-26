TAYANNA об экс-продюсере Дмитрии Климашенко: До сих пор думает, что пишу все грустные песни о нем

Артистка ранее заявляла, что состояла в романтических отношениях с известным продюсером

Продюсер Дмитрий Климашенко стал для певицы TAYANNA, которая простила насилие экс-возлюбленного – Егора Глеба, наставником в жизни, а она – любовницей женатого продюсера. Об этом TAYANNA откровенно призналась только через много лет после того, как их сотрудничество и роман со скандалом закончились.

Однако сейчас артистка уверяет, что простила все свои обиды, а вот сам продюсер, по словам певицы, до сих пор не может отпустить эту ситуацию.

"Мы общались с ним. Бывает, что одна сторона уже проработала ситуацию относительно, а другая не очень. Вот я проработала, а вторая – не очень. Это его проблемы. Он до сих пор думает, что я пишу все грустные песни о нем", – говорит TAYANNA в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

TAYANNA и Дмитрий Климашенко Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak, instagram.com/dmitriy_klimashenko

В недавнем интервью Дмитрий не подтвердил, но и не опроверг, что у них с TAYANNA были романтические отношения.

"Я считаю, что это неграмотная стратегия раскручивать такую историю. Зачем это раскручивать, когда все люди знают, что у меня есть семья? Значит ты это знала, зачем это тебе надо было? Не хочу из себя строить суперпорядочного, белого и пушистого. Мы все люди. Да, бывает такое, мы можем влюбиться, может что-то произойти. Я творческий человек, и я мужчина. Все может быть в этой жизни", – рассказал Климашенко в интервью "Зірковому шляху".

Смотрите полное интервью TAYANNA для "Зіркового шляху":

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