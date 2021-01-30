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Андрей Данилко на шоу "Маска" станцевал под собственный хит

Сегодня, 22:48

Один из загадочных участников проекта исполнил знаменитый хит Верки Сердючки

Во втором эфире гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" один из участников исполнил песню Верки Сердючки, заставив танцевать звездного детектива Андрея Данилко, который недавно рассказал, что выдало Олега Винника под маской Буйвола.

Так, в первой половине второго выпуска "Маски" появилась загадочная Крапанка. Она не оставила равнодушным никого в зале, а особенно Андрея Данилко.

Крапанка
Фото: телеканал "Украина"

Персонаж выступил на сцене гипершоу "Маска" с легендарным хитом Верки Сердючки – Дольче Габбана. Оля Полякова, NK, Олег Винник и Дзидзьо тут же принялись танцевать, а Данилко и вовсе начал подпевать Крапанке. На секунду показалось, что артист заплачет от бури эмоций.

Скриншот: телеканала "Украина"

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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