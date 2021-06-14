Бывшего жениха Дженнифер Лопес заметили в компании его экс-супруги (фото)

Алекс Родригес после разрыва с Джей Ло присоединился к своей бывшей Синтии Скертис... чтобы потренироваться. А не то, о чем вы подумали

Алекс Родригес присоединился к своей экс-супруге Синтии Скертис на тренировке Фото: Getty Images

Алекс Родригес, который в апреле расстался с Дженнифер Лопес, доказал, что бывшие могут стать хорошими партнерами в спортзале. 45-летний бейсболист опубликовал фото с экс-супругой – Синтией Скертис. Вместе они тренировались в рамках девятинедельной фитнес-программы 54D.

"Синтия – мама мирового класса для наших девочек", – написал в Instagram Алекс Родригес. На видео Синтия обматывает ногу Алекса льдом после тренировки.

Фото: instagram.com/arod

Алекс Родригес (справа) опубликовал селфи с бывшей супругой Синтией Скертис (рядом с Алексом) Фото: instagram.com/arod

Алекс и Синтия были женаты с 2002 по 2008 годы. У них есть две дочери – 16-летняя Наташа и 13-летняя Элла. После развода пара осталась в дружеских отношениях.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречались с 2017-го. В 2019 году баскетболист сделал предложение певице. Их свадьба должна была состояться в 2020 году, но была перенесена несколько раз из-за пандемии коронавируса.

После разрыва с Алексом Родригесом Дженнифер проводит время со своим бывшим – Беном Аффлеком. Они отдыхали на горнолыжном курорте в Монтане, а после звезд уже несколько раз замечали в Лос-Анджелесе вместе.

Как знаменитости переживают расставания, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что отец Бена Аффлека ответил на вопрос, вместе ли его сын с Дженнифер Лопес.

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